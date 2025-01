Civilization 7: Entwickler enthüllen erste DLCs und epische Post-Launch-Roadmap

Die zweite große Erweiterung, die Right to Rule Collection, wird im Zeitraum von April bis September veröffentlicht und bringt:

April – September: Right to Rule Collection

Der erste große DLC, Crossroads of the World, erscheint im März und bringt zahlreiche Neuerungen:

März: Crossroads of the World Collection

Civilization 7 erscheint am 6. Februar im „Early Access“ für Käufer der Deluxe- und Founders Edition. Alle anderen müssen sich bis zum 11. Februar gedulden, bevor sie in die Weltgeschichte eintauchen können. Doch schon kurz darauf startet Firaxis mit einer Welle an neuen Inhalten.

