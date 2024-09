Dragon Age: The Veilguard – Gameplay Deep Dive widmet sich den Gefährten

Speziell wird ein Abschnitt gezeigt, in dem der Spieler seinem Gefährten Davin dabei hilt, die Greife zu retten. Die Reise beginnt am Leuchtturm, der als Operationsbasis dient, und führt zur Kreuzung und den dunklen Sümpfen der Hosur-Feuchtgebiete. Im Leuchtturm spricht der Spieler mit Davin, der erfahren hat, dass der Kessel, ein geheimer Aushang der Wächter, angegriffen wurde.

Bioware und IGN haben ein umfassendes Gameplay Deep Dive zu Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht, in denen es noch einmal um die Gefährten geht.

