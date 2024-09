Dragon’s Dogma 2: Umfassender Patch steht bereit und macht das Spiel leichter

Neben den spielerischen Änderungen gibt es auch eine Erweiterung der Sprachoptionen: Polnisch wurde als neue Anzeigesprache hinzugefügt, was das Spiel für ein weiteres Publikum zugänglich macht. Technisch gesehen hat das Update auch die Stabilität des Spiels verbessert, indem es Probleme im Zusammenhang mit CPU-Überlastungen (PC) behoben hat. Auch die Absturzhäufigkeit wurde merklich reduziert, was das Spielerlebnis noch reibungsloser macht.

Auch die Ausdauer wurde optimiert: Beim Rennen außerhalb von Kämpfen wird nun weniger Ausdauer verbraucht, was das Reisen über die weitläufige Spielwelt angenehmer gestaltet. Ferner steigt die Verlustleiste nach dem Tod des Erweckten nicht mehr an, wenn der Spieler die Option „Vom letzten Speicherpunkt laden“ wählt. Diese Anpassung erleichtert den Umgang mit Rückschlägen erheblich. Schließlich werden Vasallen, die von der gefährlichen Drachenpest befallen sind, automatisch geheilt, ohne dass die Krankheit tödlich verläuft.

Zu den wesentlichen Änderungen im ‚Leichten Modus‘ gehören reduzierte Kosten für den Aufenthalt in Gasthäusern sowie für Reisesteine, was den Spielern einen wirtschaftlicheren Umgang mit ihren Ressourcen ermöglicht. Zudem wurde die Belastung des getragenen Gewichts angepasst, sodass Charaktere seltener das Status-Problem „schwer“ oder „sehr schwer“ erreichen. Dies sorgt für ein flüssigeres Spielerlebnis, insbesondere bei längeren Erkundungen.

