Das Urteil stärkt die Rechte der Konsumenten und folgt einer ähnlichen Rechtsprechung des Kammergerichts, das bereits im Vorjahr den Streamingdiensten Netflix und Spotify ähnliche Preisänderungsklauseln untersagt hatte. In diesen Fällen stellte das Gericht ebenfalls fest, dass die Unternehmen kein berechtigtes Interesse an einer einseitigen Preiserhöhung hatten. Sony muss nun seine Nutzungsbedingungen entsprechend anpassen und den Abonnenten die Möglichkeit zur Zustimmung geben, bevor Preisanpassungen wirksam werden.

Sony darf die Preise für PlayStation Plus -Abonnements nicht mehr einseitig anheben. Das Berliner Kammergericht entschied im Zuge einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), dass die entsprechenden Klauseln in den Nutzungsbedingungen des Unternehmens rechtswidrig sind. Laut dem Urteil müssen Abonnenten künftig ihre ausdrückliche Zustimmung zu einer Preiserhöhung geben, und das Unternehmen darf die Anzahl der enthaltenen Spiele nicht beliebig verringern.

What do you think?