Marvel Rivals – Alle 6 Wochen ein neuer Held – NetEase setzt auf Innovation und Fans

Der Live-Service-Hit Marvel Rivals plant Großes: Alle sechs Wochen wird ein neuer Held in das Spiel eingeführt, wie der Game Director Guangyun Chen bestätigt hat. Dieses ambitionierte Konzept soll nicht nur für kontinuierliche Spannung sorgen, sondern auch die Community langfristig fesseln.

Frischer Wind in jeder Saison

Mit dem Start der Season 1, Eternal Night Falls, präsentierte Marvel Rivals in dieser Woche eine vampirbasierte Season, in der die Fantastic Four gegen Dracula antreten. Die Season wird in zwei Hälften aufgeteilt, wobei in der ersten Hälfte Invisible Woman und Mister Fantastic eingeführt werden und später Human Torch sowie The Thing folgen. Zusätzlich bietet die neue Season drei frische Karten, spezielle Events und den neuen Doom Match-Spielmodus, der für Abwechslung sorgt.

Guangyun Chen erklärte im Interview: „Jede Saison wird in zwei Teile geteilt. Während jeder Hälfte bringen wir neue Helden, Karten und Geschichten ins Spiel. Unser Ziel ist es, die Spieler ständig zu begeistern und für eine lebendige Community zu sorgen.“

Die Auswahl der Helden – mehr als nur Zufall

Die Entscheidung, welche Helden ins Spiel kommen, basiert auf saisonalen Themen und Spieler-Feedback. Laut Chen wird das Team eng mit der Community zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Neuzugänge nicht nur thematisch passen, sondern auch taktische Tiefe hinzufügen.

Mit derzeit acht Vanguards und sieben Strategists bietet Marvel Rivals bereits eine solide Basis für taktische Match-Ups. Dennoch betont Chen, dass weitere Helden den Spielern noch mehr strategische Optionen eröffnen werden. Für die Zukunft wurden bereits erste Inhalte geleakt, darunter neue X-Man Charaktere.

Der Erfolg gibt NetEase recht: Bereits am 11. Januar, dem Start von Season 1, verzeichnete das Spiel über 649.000 gleichzeitige Spieler auf Steam und erreichte damit Platz 14 der höchsten Spielerzahlen aller Zeiten auf der Plattform.

Marvel Rivals beweist damit, dass kontinuierliche Innovation und der Fokus auf die Community entscheidend für den Erfolg eines Live-Service-Spiels sind. Fans können sich bereits jetzt auf die kommenden Helden und Geschichten freuen – Spannung ist garantiert.