Shuhei Yoshida: Wer neue First-Party-Spiele möchte, sollte Remaster unterstützen

Die nächste Chance für ein Remaster bietet sich derzeit mit Days Gone , nachdem das Live-Service-Projekt von Sony Bend eingestellt wurde . Sollte es tatsächlich dazu kommen und der Markt positiv reagieren, wäre ein Days Gone 2 gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Es liegt vor allem an den Spielern, ihre Träume zu verwirklichen.

In einer Generation, die von Remakes und Remastern dominiert wird, mag es schwerfallen, diese Praxis zu akzeptieren. Aber Yoshidas Argument ist nachvollziehbar. Die Wirtschaftlichkeit der Spieleentwicklung hat sich verändert, und Unternehmen wie PlayStation müssen innovative Wege finden, um ihre teuren Projekte zu finanzieren. Remaster sind daher nicht das Zeichen von Kreativitätsmangel, sondern ein notwendiges Übel, das die Grundlage für die Zukunft von First-Party-Spielen legt. Und wer will schon auf die nächste große Blockbuster-Produktion verzichten?

