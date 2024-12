GTA 6: Rekorde in Sicht – Analysten erwarten Milliardenumsatz und Vorbestellungs-Boom

Das schürt natürlich die finanziellen Erwartungen an den Titel. Laut der Analyse von DFC Intelligence könnte GTA 6 Umsätze erzielen, die weit über das hinausgehen, was selbst Blockbuster-Filme erreichen. Zum Vergleich: Der erfolgreichste Film aller Zeiten, „Avatar“, brachte weltweit etwa 2,9 Milliarden Dollar ein. GTA 6 könnte diese Marke im Spielebereich mühelos überschreiten.

Jede noch so kleine Information, ob aus Trailern oder Leaks, wird von der Community akribisch analysiert. Das Ergebnis: ein Hype, der nicht nur in den Gaming-Kreisen, sondern auch in der allgemeinen Unterhaltungskultur Wellen schlägt.

Über ein Jahrzehnt nach dem bahnbrechenden GTA V schickt sich Rockstar Games an, mit „ Grand Theft Auto 6 “ neue Maßstäbe zu setzen. Das Spiel, das für den Herbst 2025 angekündigt wurde , hat bereits vor seiner Veröffentlichung beispiellosen Hype ausgelöst. Fans spekulieren über eine Handlung im Stil von „Bonnie und Clyde“ und eine Rückkehr nach Vice City – der ikonischen Kulisse, die in der Serie Kultstatus genießt.

