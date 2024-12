25 Jahre Jet Set Radio – SEGA teasert Neustart für 2025

SEGA hat 2023 große Pläne für die Zukunft einiger ikonischer Spieleserien angekündigt, und unter diesen ist der Neustart von Jet Set Radio sicherlich einer der spannendsten. Nachdem das Unternehmen in einem Teaser verriet, dass an einer neuen Version dieses legendären Spiels gearbeitet wird, haben Fans weltweit gehofft, bald mehr über die Neuauflage zu erfahren. In den letzten Wochen gab es neue Hinweise darauf, dass 2025, zum 25-jährigen Jubiläum des Originals, wichtige Neuigkeiten zum Spiel veröffentlicht werden könnten.

News zu Jet Set Radio in 2025 erwartet

Im Gespräch mit 4Gamer äußerte sich Masayoshi Kikuchi, der Regisseur des ursprünglichen Jet Set Radio und des geplanten Neustarts, zu den aktuellen Entwicklungen. Kikuchi erklärte, dass er nach wie vor an dem neuen Jet Set Radio arbeite und das Jahr 2025 für das Spiel besonders bedeutend sein werde, da es das 25-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des Originals markiert. Er deutete an, dass dies eine Gelegenheit sei, das Spiel auf besondere Weise zu feiern, ohne jedoch konkrete Details zu verraten. Die Möglichkeit, dass 2025 der Zeitpunkt für die erste offizielle Vorstellung des neuen Spiels sein könnte, hat die Spekulationen unter den Fans weiter angeheizt.

Ferner gab es auch Einblicke von Ryuta Ueda, dem Designer des ursprünglichen Spiels, der sich ebenfalls an der Neuauflage beteiligt. Ueda, der aufgrund von Elternzeit in diesem Jahr weniger an dem Projekt mitwirken konnte, betonte, dass es ihm wichtig sei, den „Geist“ des Originals zu bewahren. Trotz seiner reduzierten Beteiligung zeigte er sich optimistisch und versicherte den Fans, dass sie sich auf ein Spiel freuen dürften, das die Seele von Jet Set Radio bewahren würde.

Offizielle Infos sind rar

Obwohl SEGA bislang keine offiziellen Informationen zum geplanten Neustart von Jet Set Radio veröffentlicht hat, scheinen die Hinweise darauf hinzudeuten, dass die Feierlichkeiten zum Jubiläum im Jahr 2025 mehr als nur nostalgische Rückblicke umfassen könnten. Vielleicht wird dies die Gelegenheit für eine große Enthüllung des Spiels, die viele Fans sehnsüchtig erwarten. In Anbetracht der Tatsache, dass SEGA bereits eine Präsentation für die Virtua Fighter-Reihe abgehalten hat, ist es nicht auszuschließen, dass Jet Set Radio in einer ähnlichen Veranstaltung in naher Zukunft im Mittelpunkt stehen könnte.