GTA 6 – Unglaubliche Detailtreue in der neuesten Trailer-Version

„GTA 6“ war zweifellos eines der heißesten Themen in diesem Jahr, und mit jeder neuen Entdeckung wachsen die Erwartungen der Fans. Kürzlich tauchte auf der chinesischen Plattform BiliBili eine verbesserte Version des ersten GTA 6-Trailers auf – und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Was auf den ersten Blick nur eine technische Verbesserung zu sein schien, entpuppte sich für die Fans als Goldmine für neue Details und tiefere Einblicke in das, was Rockstar für das heiß ersehnte Spiel geplant hat.

GTA 6 Trailer enthält ungeahnte Details

Die Version des Trailers auf BiliBili (via X) ist von deutlich höherer Qualität als die, die bereits im Umlauf war. Mit einer höheren Bitrate liefert der Trailer ein gestochen scharfes Bild, das dem Spiel eine noch beeindruckendere Ausstrahlung verleiht. Diese verbesserte Auflösung ermöglichte es den Fans, Details zu entdecken, die zuvor unbemerkt geblieben waren. Besonders bemerkenswert: Die Texturen des Spiels wirken deutlich besser als in der ursprünglichen Version des Trailers. Ein Kritikpunkt, der oft an der Grafik von „GTA 6“ geäußert wurde, scheint mit dieser Version nun zu entkräften.

Doch es sind die kleinen, fast unscheinbaren Details, die den Trailer so faszinierend machen. Fans entdeckten unter anderem Dehnungsstreifen an einigen NPCs am Strand, feinste Armhaare bei der Protagonistin Lucia und selbst die Texturen und Falten an den Lippen von Lucia und dem männlichen Protagonisten sind auffällig realistisch. Es ist nicht die Art von weltbewegender Entdeckung, die das Spiel auf den Kopf stellt, aber es unterstreicht, wie detailliert Rockstar Games das Spiel gestalten will. Selbst scheinbar nebensächliche Charaktermerkmale wie Dehnungsstreifen bei NPCs zeigen, dass Rockstar großen Wert auf die Individualität und Authentizität jeder Figur legt.

You can now make out FINE details like this NPC having stretch marks on her skin. INSANE pic.twitter.com/wpjrN2wMWD — GameRoll (@GameRollGTA) December 30, 2024

Warten auf Trailer Nr. 2

Trotz dieser kleinen Entdeckungen herrscht unter den Fans eine Mischung aus Faszination und Ungeduld. Die Spekulationen rund um das Spiel und dessen Veröffentlichungsdatum nehmen keinen Halt. Einige Fans begannen sogar, nach Hinweisen auf die Zahl 27 zu suchen, in der Hoffnung, dass Rockstar einen zweiten Trailer für den 27. Dezember ankündigen würde. Diese Suche endete jedoch enttäuschend, als am besagten Datum nichts passiert ist. Dennoch bleibt das Interesse an „GTA 6“ ungebrochen, und jede neue Information, sei sie auch noch so klein, wird mit Begeisterung aufgenommen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Rockstar Games noch in diesem Jahr ausführlicher zu „GTA 6“ äußern wird, sofern der angepeilte Erscheinungstermin im Herbst eingehalten wird. Mit einer weiteren Verschiebung auf 2026 wird bereits gerechnet.