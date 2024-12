Das Connected Universe fängt gerade erst an: Remedy über die Zukunft von Alan Wake und Control

Das Remedy Connected Universe ist für Fans von „Alan Wake“, „Control“ und anderen Spielen des finnischen Entwicklers Remedy Entertainment längst ein faszinierendes Puzzle, das sich Stück für Stück zusammensetzt. Doch laut Sam Lake, dem kreativen Kopf hinter diesen Erzählungen, stehen wir erst am Anfang einer Reise, die noch viele Überraschungen bereithält.

Das Ende ist noch weit entfernt

„Ich denke, wir fangen gerade erst an, also ist es meiner Meinung nach zu früh, um über ein Endspiel zu sprechen“, sagte Lake in einem Interview mit IGN. Diese Aussage lässt vermuten, dass das Remedy Connected Universe nicht nur als kurzlebiges Konzept gedacht ist, sondern als Fundament für eine lange Reihe miteinander verbundener Geschichten.

Mit „Control“, „Alan Wake 2“ und ihren jeweiligen Erweiterungen hat Remedy in den letzten Jahren erfolgreich ein Universum geschaffen, das Fans durch seine Verknüpfungen und tiefgründige Lore begeistert. Lake betonte, dass es ihm Freude bereitet, diese Geschichten miteinander zu verweben und die Welt immer weiter auszubauen. „Ich liebe es, sie tiefer zu machen und die Überlieferung zu erweitern“, erklärte er. „Es fühlt sich wirklich wie eine Gelegenheit an, diese Stränge, die wir dort platziert haben, zu nehmen und verschiedene Ideen in Betracht zu ziehen.“

Ein größeres Universum, in dem jedes Spiel für sich steht

Remedy verfolgt dabei einen klaren Ansatz: Jedes Spiel soll für sich alleinstehend funktionieren, gleichzeitig aber auch Fans des größeren Universums belohnen. „So wie wir es sehen, muss jedes Spiel für sich genommen unterhaltsam sein und auf eigenen Füßen stehen“, sagte Lake. „Für unsere Fans möchten wir jedoch viel Inhalt bieten, der die fortlaufende Universumsgeschichte bereichert.“

Die nächsten Schritte für das RCU sind bereits in Arbeit: Neben „Control 2“ entwickelt Remedy auch ein Multiplayer-Spinoff mit dem Titel „FBC: Firebreak„. Parallel dazu arbeitet das Studio an Remakes von „Max Payne 1 und 2“.

Für die Fans bedeutet dies, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hat und die Reise durch das Remedy Connected Universe noch tiefer und faszinierender werden könnte, als wir es uns heute vorstellen können.