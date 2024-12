Helldivers 2 – Ein Update-Marathon statt klassischer Fortsetzung?

Die Antwort auf den scherzhaften Vorschlag, dass Helldivers 3 Schwimmen als Feature haben könnte, unterstreicht den humorvollen Ton der Diskussion: „Ich glaube nicht, dass es möglich ist, in einem schweren Plattenträger mit Gewehr und Unterstützungswaffen zu schwimmen“, so Pilestedt. Seine Antwort verweist auf eine augenzwinkernde Tradition in Arrowheads Spielen, deren Protagonisten bisher konsequent nicht schwimmen konnten.

Im gleichen Atemzug fiel dann auch die Anspielung auf Helldivers 3. In einer Antwort auf einen X-User , der scherzhaft über die Zukunft der Serie spekulierte, erklärte Pilestedt: „Wir bauen Helldivers 2 zu Helldivers 3 aus.“ Der Kommentar lässt wenig Raum für Zweifel: Arrowhead scheint mehr daran interessiert, das bestehende Spiel kontinuierlich zu erweitern, statt Ressourcen in ein traditionelles Sequel zu investieren.

