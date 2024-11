Kontroverse Regel bei den The Game Awards: DLCs im Rennen um das Spiel des Jahres

Die The Game Awards, oft als die Oscars der Gaming-Welt bezeichnet, überraschen dieses Jahr mit einer Regeländerung, die die Branche spaltet. Ab sofort sind auch DLCs, Remakes und Erweiterungspakete in sämtlichen Kategorien, einschließlich „Spiel des Jahres“, nominierungsberechtigt. Das könnte etablierte Favoriten ins Wanken bringen und Spielen wie Elden Ring: Shadow of the Erdtree eine neue Bühne verschaffen.

Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen

Die Regeländerung wird auf der offiziellen Website der The Game Awards klar formuliert: Nominiert werden kann jede „kreative und technische Arbeit“, unabhängig vom Veröffentlichungsformat. Bisher galten nur vollständige Spiele als Anwärter auf die höchsten Auszeichnungen. Mit dieser Anpassung öffnet sich das Feld für DLCs und Remakes wie Silent Hill 2 oder Persona 3 Reload.

Vor allem die mögliche Nominierung von Elden Ring: Shadow of the Erdtree sorgt für Diskussionen. Das Basisspiel gewann bereits 2022 den Titel „Spiel des Jahres“. Fans und Kritiker fragen sich, ob eine Erweiterung, die auf einem älteren Titel basiert, erneut die höchste Anerkennung erhalten sollte.

Für Fans bietet die neue Regel eine Chance, geliebte Erweiterungen und Zusatzinhalte gewürdigt zu sehen. Kritiker befürchten jedoch, dass dies die Exklusivität des „Spiel des Jahres“-Titels verwässern könnte. Spiele wie Final Fantasy VII Rebirth oder Astro Bot müssen sich nun gegen Inhalte behaupten, die auf etablierten Erfolgen aufbauen.

Die Entscheidung erinnert an frühere Kategorien wie „Bester DLC“, die nach dem Start der Game Awards 2014 abgeschafft wurden. Während DLCs weiterhin in anderen Kategorien wie „Beste Erzählung“ nominiert werden konnten, ist ihre Aufnahme in die Königsklasse ein Novum.

Ein spannendes Rennen steht bevor

Die The Game Awards 2024 werden am 12. Dezember live gestreamt, mit den Nominierungen, die am 18. November veröffentlicht werden. Die Abstimmung wird anschließend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ob die Regeländerung frischen Wind oder ein Sturm der Kontroversen bringt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass diese Entscheidung die Landschaft der Gaming-Auszeichnungen nachhaltig verändern könnte. Die diesjährigen Nominierungen werden am morgigen Montag im Rahmen einer Liveshow bekannt gegeben.