Life is Strange: Double Exposure – Trailer lädt in die Caledon University ein

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, kann die ersten beiden Kapitel bereits zwei Wochen früher spielen.

Vermonts renommiertes College für Kunst und Wissenschaft bildet den neuen Schauplatz in Life is Strange: Double Exposure. Der Campus wird als detailreich gestalteter Ort beschriebe, der voller faszinierender Sehenswürdigkeiten und Eindrücke ist. Dieses scheinbar gewöhnliche Rekrutierungsvideo für Studierende gewährt heute einen ersten Blick auf einige der interessanten Orte, die Spieler auf dem malerischen Campus erkunden können.

Square Enix und Deck Nine Games werfen heute einen genaueren Blick auf die Caledon University in Life is Strange: Double Exposure, dem neuen Schauplatz des Adventures.

