No Rest for the Wicked – Moon Studios kündigt Update für Januar an, folgt der PS5-Termin?

Moon Studios, bekannt für die gefeierte Ori-Reihe, hat spannende Neuigkeiten für Fans ihres aktuellen Titels No Rest for the Wicked angekündigt. Laut einer Mitteilung des Entwicklerteams auf Steam wird es im Januar 2025 ein Update geben, das neue Funktionen und Inhalte mit sich bringt – darunter womöglich auch ein Veröffentlichungsdatum für die PS5-Version des Spiels.

Die Nachricht kam im Rahmen eines weihnachtlichen Grußes an die Community. Dabei versprach das Team, dass ab 2025 regelmäßige Updates erfolgen sollen. Diese Ankündigung markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von No Rest for the Wicked, das seit April 2024 im Early Access spielbar ist.

Dort heißt es: „Wir starten das Jahr 2025 mit einer neuen Ankündigung im Januar und ihr könnt das ganze Jahr über auch eine bessere und häufigere Kommunikation auf unseren offiziellen Kanälen erwarten.“

Der Wandel von Moon Studios: Neues Genre, neue Herausforderungen

Nachdem sich Moon Studios mit den Metroidvania-Titeln der Ori-Serie einen Namen gemacht hat, betritt das Team mit No Rest for the Wicked neues Terrain. Statt in verwunschenen Wäldern zu springen und zu gleiten, finden sich Spieler in einem düsteren mittelalterlichen Setting wieder. Das Action-Rollenspiel setzt auf eine packende Mischung aus Magie, Schwertkampf und politischer Intrige.

Die Handlung spielt im Jahr 841, einer Zeit voller Spannungen nach dem Tod eines Königs, dessen Reich im Chaos versinkt. Spieler übernehmen die Rolle eines mystischen Kriegers, der sowohl magische als auch physische Kräfte nutzt, um eine verheerende Pest zu bekämpfen. Dabei bleibt es jedoch nicht: Schnell wird klar, dass der Protagonist tiefer in die Machtkämpfe und Intrigen des Königreichs verstrickt wird.

Was bringt der Januar?

Neben der technischen Optimierung und Bugfixes, die seit dem Early Access implementiert wurden, liegt der Fokus der Entwickler nun auf neuen Features. Zwar hält sich Moon Studios mit Details noch zurück, aber die Fans dürfen sich auf frische Inhalte freuen, die das Spielerlebnis erweitern sollen. Besonders spannend: die potnezielle Enthüllung des PS5-Veröffentlichungstermins, der die Spielerbasis weiter vergrößern dürfte.