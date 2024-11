PlayStation Stars: Beliebte Rewards-Option zurück – und ein Trick, der Punkte bringt

Nach Wochen des Rätselratens kehren die heiß begehrten Cash-Rewards in das PlayStation Stars-Programm zurück. Berichten zufolge können User wieder von der Einlösungsoption Gebrauch machen, die nun wieder in der PlayStation-App auftaucht. Auch wir konnten die Belohnung in unserer eigenen App bestätigen. Dies kommt, nachdem die Option vor über einem Monat ohne Nennung von Gründen entfernt wurde.

Kritik an PlayStation Stars-Programm

Während dieser Zeit mussten PlayStation Stars-user ihre hart erarbeiteten Punkte entweder für komplette Spiele oder digitale Sammlerstücke verwenden. Die plötzliche Abwesenheit der Cash Rewards sorgte für Frustration und Spekulationen. Ob die Entfernung geplant war oder ein technischer Fehler dahintersteckte, bleibt bis heute unklar. Ebenso unklar ist, ob die Rückkehr der Belohnung auf Nutzerfeedback oder andere Faktoren zurückzuführen ist.

Die Rückkehr der 5 Euro-Option wird von der Community begrüßt, während andere frühere Einlösungsoptionen wie 10 Euro oder 20 Euro nach Rückmeldung weiterer User recht willkürlich zurückkehren. Ohnehin war die 5 Euro Option die beliebteste von allen, da sie mit 1.250 PlayStation Stars-Punkten am schnellsten zu erreichen war. Der Grund für die eingeschränkte Auswahl ist ungewiss, was bei einigen Nutzern für gemischte Gefühle sorgt. Es bleibt abzuwarten, ob Sony weitere Updates oder zusätzliche Belohnungen hinzufügen wird.

Für PlayStation Stars-Mitglieder, die ihre Punkte sparen und strategisch einsetzen möchten, bietet die Rückkehr der Cash-Rewards zumindest wieder eine praktische Möglichkeit, ihre gesammelten Punkte sinnvoll einzulösen. Doch die Frage bleibt: Ist dies ein endgültiges Comeback oder nur ein vorübergehendes Angebot? Sony schweigt weiterhin – und die Fans spekulieren.

Der Cash-Reward in PlayStation Stars ist zurück

Punkte für PlayStation Plus sammeln – so geht’s immer noch

Sony hatte außerdem angekündigt, dass es keine PlayStation Stars-Punkte mehr für Abo-Verlängerungen von PlayStation Plus geben würde. Doch mit einem cleveren Trick lässt sich dieses Hindernis umgehen: Wer zunächst PSN-Guthaben in Höhe des gewünschten PlayStation Plus-Abos auflädt und anschließend aus diesem Guthaben heraus die Verlängerung durchführt, erhält weiterhin PlayStation Stars-Punkte.

Der Grund? Diese Methode wird offenbar als regulärer Kauf und nicht als Aboverlängerung gewertet. Dadurch entsteht eine Art Schlupfloch, das es Nutzern ermöglicht, trotz Sonys Einschränkungen weiterhin Punkte zu sammeln.

Für PlayStation-Fans, die das Maximum aus ihrem Stars-Programm herausholen möchten, lohnt es sich also, diesen Umweg auszuprobieren. So können sie ihr Abo verlängern und gleichzeitig wertvolle Punkte für zukünftige Belohnungen verdienen. Ob Sony diese Möglichkeit in Zukunft schließt, bleibt abzuwarten – bis dahin heißt es: Schlupfloch nutzen und punkten!

Hinweis: Dies ist ein User-generierter Beitrag, der durch die Redaktion geprüft und veröffentlicht wurde.