Schöpfer von Life is Strange kritisiert hasserfüllte Reaktionen auf neuen Entwickler

Die Gaming-Community kann rau und emotional sein, besonders wenn es um ein Franchise geht, das so starke emotionale Bindungen hervorruft wie Life is Strange. Nun steht die neueste Veröffentlichung Life is Strange Double Exposure von Deck Nine im Mittelpunkt hitziger Diskussionen.

Während einige Fans sich über die Rückkehr von Max Caulfield freuen, reagieren andere enttäuscht und wütend auf die erzählerischen Entscheidungen im Spiel. Bereits vor zwei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung konnten Vorbesteller der Ultimate Edition einen ersten Einblick in die Story gewinnen, insbesondere in die Entwicklungen rund um Max und Chloe – ein Thema, das die Community spaltet.

Don’t Nod kritisiert Hass gegen neue Entwickler

Der Mitschöpfer der Originalreihe, Michel Koch von Don’t Nod, sah sich angesichts der zunehmenden Kritik und vor allem der Hassbotschaften gegen Deck Nine gezwungen, auf X Stellung zu beziehen. In einer deutlichen Nachricht verurteilte Koch die feindseligen Reaktionen gegenüber den Entwicklern. „Seit der Ankündigung von [Life is Strange: Double Exposure] habe ich viel Spannung und hasserfüllte Nachrichten gegen die Entwickler von Deck Nine gesehen“, schrieb er. Koch betonte, dass das kreative Schaffen oft subjektiv sei und es zwar nachvollziehbar sei, wenn Fans andere Geschichten oder Entwicklungen für ihre Lieblingscharaktere wünschen, doch es sei „nicht gerechtfertigt, Leute dafür zu hassen, wie sie ihr Spiel geschrieben haben.“

Die Reaktionen auf seine Botschaft zeigen eine deutliche Trennung in der Community. Während einige Fans Kochs Aufruf zu respektvollem Umgang unterstützen, gibt es weiterhin eine Welle an Unmut. „Kritik ist in Ordnung, aber Belästigung ist es nicht“, kommentierte ein User Kochs Post.

Life is Strange wird möglicherweise nicht mehr dasselbe sein

Koch selbst räumte ein, dass er die Charaktere möglicherweise nicht mehr so wiedererkennen werde, wie er sie erschaffen hatte, und betonte, dass dies bei verschiedenen Autoren unvermeidlich sei. Er erinnerte zudem daran, wie er selbst Hasskommentare erhielt, als Don’t Nod die Entscheidung traf, die Geschichte von Sean und Daniel zu erzählen, anstatt zu den beliebten Charakteren Max und Chloe zurückzukehren.

Trotz seiner Bemühungen, das Verständnis für kreative Unterschiede zu fördern, bleibt die Stimmung in der Fanbase gespalten. Ob sich die Stimmung noch einmal drehen wird, sieht man dann, wenn Life is Strange: Double Exposure offiziell erschienen ist. Unser Review zum Spiel folgt später an diesem Montag.