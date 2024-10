Monster Hunter Wilds: Exklusive PlayStation Plus Beta angekündigt

Capcom hat zudem den fünften Trailer für Monster Hunter Wilds mit dem Titel „The Black Flame“ veröffentlicht. In diesem Trailer werden die atemberaubenden Umgebungen und die faszinierenden Bewohner des neuen Ökosystems Oilwell Basin vorgestellt. Darunter befindet sich das geheimnisvolle Monster „Black Flame“, sowie weitere neue Kreaturen, die in dieser Region leben. Zudem gewährt der Trailer einen Einblick in das örtliche Handwerkerdorf Azuz, das eine zentrale Rolle im Spiel einnimmt.

Die offenen Beta-Zeiten variieren je nach Plattform. Für PlayStation 5 beginnt der exklusive Early Access am 28. Oktober um 20:00 Uhr PT und endet am 30. Oktober um 19:59 Uhr PT. Der anschließende Open Beta-Test läuft auf PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam) vom 31. Oktober um 20:00 Uhr PT bis zum 3. November um 18:59 Uhr PT.

Während der Beta können die Spieler auch in den Story-Test eintauchen, der die Eröffnungssequenz des Spiels und grundlegende Tutorials umfasst, in denen sie das Jagen eines Chatacabra erlernen können. Ein weiteres Highlight ist die Doshaguma-Jagd, bei der die Spieler das Alpha eines Doshaguma-Rudels verfolgen und die atemberaubenden Windward Plains erkunden können. Beide Modi können solo oder im Team von bis zu vier Spielern gespielt werden, wobei Spieler die Möglichkeit haben, über SOS-Leuchtraketen Hilfe anzufordern.

What do you think?