Tango Gameworks lebt dank Krafton wieder auf

Die Gaming-Welt war im vergangenen schockiert, als Microsoft sich dazu entschloss, Tango Gameworks zu schließen, das zusammen mit Arkane Austin, Alpha Dog Games und Roundhouse Studios ein Teil der Bethesda-Übernahme war. Besonders hart traf es die Fans des japanischen Studios, die noch vom Erfolg des Rhythmus-Actionspiels Hi-Fi Rush begeistert waren.

Die Schließung wirkte nicht nur ungerecht, sondern widersprach auch Microsofts erklärtem Ziel, mehr asiatische Entwickler in ihr Portfolio aufzunehmen. Doch die Geschichte von Tango Gameworks sollte hier nicht enden: Der südkoreanische Publisher Krafton, bekannt für PUBG, trat auf den Plan und erwarb das Studio samt der Rechte an Hi-Fi Rush.

Krafton-CEO Han „CH“ Kim zeigte sich realistisch, als er im September erklärte, dass eine Fortsetzung von Hi-Fi Rush wohl kein Kassenschlager werden würde. Dennoch wolle man das Projekt vorantreiben – als Zeichen des Respekts gegenüber den Fans und des Vertrauens in das Studio.

Ein frischer Start für Tango Gameworks

Nun, zu Beginn des neuen Jahres, meldete sich Tango Gameworks mit einer ermutigenden Nachricht auf X zurück: „Ein Neuanfang Das Tango Gameworks Studio wurde als Tango Gameworks Inc. wiedergeboren und schließt sich stolz KRAFTON Inc. an. Wir freuen uns darauf, weiterhin Spiele zu entwickeln, die Spielern auf der ganzen Welt Freude bereiten. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung auf diesem neuen Weg!“

Tango Gameworks bringt reichlich Erfahrung mit. Neben Hi-Fi Rush hat das Studio die gefeierten Titel The Evil Within, The Evil Within 2 und Ghostwire: Tokyo entwickelt. Die Rechte an diesen Spielen liegen weiterhin bei Microsoft, wo eine Fortführung der Reihen jedoch momentan nicht geplant scheint.

Das bedeutet, dass Tango Gameworks sich uneingeschränkt auf neue Projekte konzentrieren kann. Eine Fortsetzung von Hi-Fi Rush steht zweifellos im Fokus, und Fans können gespannt sein, wie das Studio unter Kraftons Banner weiter aufblüht. Die Rückkehr von Tango Gameworks ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Leidenschaft und Kreativität im Gaming-Sektor überleben können – auch gegen scheinbar unüberwindbare Hindernisse.