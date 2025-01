Warhammer 40K: Space Marine 2 – Neue PvP-Inhalte für 2025 im Anmarsch

Das Beste an den kommenden Inhalten? Sie sind komplett kostenlos, sofern das Basisspiel bereits in Ihrem Besitz ist.

Eine der größten Neuerungen ist eine neue PvP-Karte, die Spieler in engen Korridoren aufeinandertreffen lässt. Der Schwerpunkt liegt hier auf intensiven Nahkämpfen, was für taktisch spannende Gefechte sorgen dürfte. Ein kleiner Teaser des Schauplatzes gibt bereits Anlass zur Vorfreude – Fans dürfen sich auf packende Kämpfe in einer düsteren Umgebung freuen.

Saber Interactive, bekannt für ihre beeindruckende Unterstützung von Warhammer 40K: Space Marine 2 , wagt sich 2025 in ein neues Terrain: PvP-Inhalte. Nachdem der Fokus bislang auf PvE (Player vs Environment) lag, dürfen sich Fans des düsteren Warhammer-Universums ab dem kommenden Jahr auf frische Mehrspieler-Inhalte freuen.

