Black Myth: Wukong – Schwächere Xbox-Hardware verhindert Release

Microsoft steht derweil vor einer schwierigen Entscheidung: Weiter an der Xbox Series S festhalten und möglicherweise weitere Titel verlieren oder die strengen Richtlinien lockern? In jedem Fall bleibt die Frage, ob das ambitionierte Spiel jemals seinen Weg auf die Xbox findet, vorerst unbeantwortet. Ein bitterer Beigeschmack für Fans und Entwickler gleichermaßen.

Das Problem ist bekannt: Die Xbox Series S teilt sich ihre 10 GB RAM zwischen CPU und GPU, was Entwicklern erheblich mehr Optimierungsaufwand abverlangt. Während viele Titel diese Hürde meistern, stößt die Hardware bei ambitionierten Projekten wie „ Black Myth: Wukong “ oder auch „Baldur’s Gate 3“ an ihre Grenzen. Larian Studios berichtete ähnliches, bevor sie schließlich eine abgespeckte Version für die Series S veröffentlichten.

