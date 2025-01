The First Berserker: Khazan – Demo bietet Einblicke in Kampf und Designphilosophie

Die Welt der Action-RPGs bekommt mit „The First Berserker: Khazan“ einen Neuzugang, der vieles anders machen will. Der animierte, von Anime inspirierte Stil hebt das Spiel schon auf den ersten Blick von anderen Vertretern des Genres ab. Doch auch in Sachen Gameplay und Erzählweise setzt das Team neue Akzente. Die Demo wird in Kürze verfügbar sein und erlaubt einen ersten Blick auf das ambitionierte Projekt.

Tiefgang und Flexibilität

Die Entwickler betonen, dass der Kampf in „The First Berserker: Khazan“ weit mehr als Button-Mashing bietet. Jeder Angriff und jede Verteidigung verlangt Präzision und Strategie. Gegner folgen bestimmten Mustern, die es zu durchschauen gilt. Das Ziel ist es, sich verschiedenen Feinden zu stellen, ihre Muster zu lernen und ihren Spielstil zu verfeinern. Ob ausweichen, blocken oder gezielt kontern – der Spieler hat viele Optionen, seinen eigenen Weg durch die Kämpfe zu finden.

Ein besonderes Highlight: Die Vielfalt der Waffen und Fähigkeiten erlaubt zahlreiche Builds. Ob mit schnellen Doppelklingen, einem mächtigen Großschwert oder einem vielseitigen Speer – jeder Spielstil hat seine Vor- und Nachteile. Der Fähigkeitsbaum bietet zudem Raum für individuelle Anpassungen, sodass Spieler ihren bevorzugten Kampfstil weiterentwickeln können.

Schwierigkeitsoptionen sind in Hardcore-RPGs oft ein heiß diskutiertes Thema. Ursprünglich wollte das Team von „The First Berserker: Khazan“ keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade anbieten, testet aber nun intern eine leichtere Option. Ziel sei es, das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen, ohne den Kern der Herausforderung zu verlieren. Ob ein Story-Modus es ins finale Spiel schafft, bleibt abzuwarten.

Anime trifft düstere Intensität

Optisch setzt „The First Berserker: Khazan“ auf eine stilisierte Ästhetik, die sich von typischen Soulsborne-Spielen abhebt. Der Anime-inspirierte Look ist sowohl ein Tribut an die Wurzeln der Dungeon and Fighter-Reihe als auch eine bewusste Entscheidung, um das westliche Publikum anzusprechen. Mit detaillierten, cel-shading-ähnlichen Animationen und atmosphärischen Hintergründen möchte das Spiel eine filmische Qualität erreichen, die intensiven Kämpfen eine besondere Note verleiht.

Trotz linearer Struktur bietet das Spiel zahlreiche Geheimnisse und versteckte Wege, die Entdecker belohnen. Dazu gehören mächtige Feinde, Fallen und wertvolle Gegenstände, um den Spielern ein Gefühl von Abenteuer zu gebe. Diese Elemente sollen nicht nur die Welt lebendiger machen, sondern auch entscheidend für Khazans Entwicklung und den Verlauf der Geschichte sein.

Diese dreht sich um Khazan, den Vorfahren der Slayer-Klasse aus „Dungeon and Fighter“. Während das Original ihn als tragischen Helden darstellt, überlebt Khazan in dieser Version seine Verbannung und stellt sich neuen Herausforderungen. Das Spiel verspricht, die Lore des Universums zu erweitern, während es gleichzeitig neuen Spielern den Einstieg erleichtert.

Mit seinem einzigartigen Kunststil, tiefgründigen Kämpfen und einer Geschichte, die Fans und Neueinsteiger gleichermaßen anspricht, könnte The First Berserker: Khazan ein erfrischender Wind im Genre der Action-RPGs sein. Die Demo steht ab dem 16. Januar bereit – eine Einladung, die Welt und Herausforderungen von Khazan selbst zu erleben.