Elden Ring Nightreign-Playtest: Alles, was ihr wissen müsst

Limgrave ruft! Mit Elden Ring Nightreign, einem spannenden Spinoff des preisgekrönten Elden Ring, kehrt FromSoftware in die magische Welt zurück. Nachdem das Spiel bei den Game Awards 2024 angekündigt wurde, können ausgewählte Spieler im Februar an einem exklusiven Netzwerktest teilnehmen. Wir fassen die Details zusammen:

Wann beginnt die Registrierung?

Die Anmeldung für den Netzwerktest startet am 10. Januar 2025. Diesen Termin sollen sich interessierte Spieler rot im Kalender markieren, denn die Plätze sind erfahrungsgemäß begrenzt. Um sicherzugehen, dass ihr nichts verpasst, empfehlen wir, sich auf der offiziellen Website von Bandai Namco für den Newsletter anzumelden. Nach der Bestätigung eurer E-Mail-Adresse werdet rechtzeitig über den Start der Registrierung informiert.

Der Netzwerktest ist exklusiv für Spieler auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Obwohl Elden Ring Nightreign auch für ältere Konsolen wie die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll, bleibt der Spieltest den aktuellen Konsolengenerationen vorbehalten. PC-Spieler müssen sich noch gedulden, da ein Netzwerktest für den PC bislang nicht angekündigt wurde.

Was erwartet die Spieler im Netzwerktest?

Der Netzwerktest dient primär dazu, die Serverstabilität und das Gameplay in einer Multiplayer-Umgebung zu testen. Es handelt sich also um eine Art „technische Generalprobe“, bei der ausgewählte Spieler einen Ausschnitt des Spiels ausprobieren können. Das bedeutet: kein freies Erkunden von Limgrave, sondern ein fokussierter Einblick in neue Mechaniken und Inhalte. Doch Vorsicht – selbst mit einer Registrierung ist die Teilnahme nicht garantiert. Die verfügbaren Plätze werden meist per Losverfahren vergeben.

Nightreign markiert einen Wendepunkt in der Elden Ring-Reihe. Nach dem riesigen Erfolg von Shadow of the Erdtree, das von Fans und Kritikern gefeiert wurde, wagt sich FromSoftware mit einem stärker auf Multiplayer ausgelegten Konzept in neues Terrain. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die kooperativen und kompetitiven Elemente in der dunklen Fantasy-Welt entfalten.

Wann erscheint Elden Ring Nightreign?

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht, doch das Spiel soll 2025 erscheinen. Der Netzwerktest im Februar ist ein vielversprechender Schritt in Richtung Release, und es scheint, als könnte das nächste Kapitel der Elden Ring-Saga schon bald in greifbarer Nähe sein.

Trotz des Multiplayer-Ansatzes kann Elden Ring Nightreign auch alleine gespielt werden, wobei sich die Erfahrung hier etwas verändert. Story-Elemente wird es ebenfalls geben, über die FromSoftware in diesem Artikel gesprochen hat.