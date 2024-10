The Last of Us Part II Remastered: PS5 Pro Vergleichsvideo zeigt eindrucksvoll PSSR-Upscaling

Ein kürzlich veröffentlichte PS5 Pro-Vergleichsvideo von Digital Foundry zeigt eindrucksvoll, welchen Unterschied die KI-Upscaling-Technologie der Konsole bei „The Last of Us Part II Remastered“ macht. Die Verbesserungen sind besonders in Bezug auf Bildqualität und Performance sichtbar, wobei die neue PSSR-Technologie (PlayStation Spectral Super Resolution) eine zentrale Rolle spielt.

PS5 Pro Version übertrifft Original in allen Aspekten

Im Vergleich zur regulären PS5 überzeugt die Pro-Version klar. Im Pro-Modus wird das Spiel in 1440p gerendert, bevor PSSR das Bild auf 4K hochskaliert. Gleichzeitig wird eine Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde angestrebt, was zu einer nahezu perfekten Performance führt. Nur minimale Einbrüche treten während der Übergänge in Zwischensequenzen auf. Die Bildqualität übertrifft dabei sogar den alten Fidelity-Modus und liefert in vielen Szenen beeindruckendere Ergebnisse.

Dieser Vergleich zeigt deutlich, wie die verbesserte Hardware der PS5 Pro dazu beiträgt, dass Spiele wie „The Last of Us Part II Remastered“ nicht nur besser aussehen, sondern auch flüssiger laufen. Der Pro-Modus vereint erfolgreich die Vorteile des Performance- und des Fidelity-Modus, sodass Spieler von einer verbesserten Grafik und einer stabilen Framerate gleichzeitig profitieren.

PlayStation Super Resolution wurde stetig verbessert

Es ist nicht überraschend, dass diese neuen Technologien und Hardware-Verbesserungen zu besseren Ergebnissen führen, aber dies ist einer der ersten umfassenden Direktvergleiche, der klarmacht, was uns zukünftig erwartet. Besonders interessant wird es sein, diese Entwicklungen bei anderen und zukünftigen Spielen zu beobachten, wenn die PS5 Pro im November auf den Markt kommt.

Die Entwickler von Sony haben bereits bestätigt, dass die PSSR-Technologie signifikante Fortschritte in Bezug auf Leistung und Bildqualität gebracht hat und seit dem ersten Tag stetig verbessert wurde. Für Besitzer einer PS5 Pro bedeutet das ein noch flüssigeres und visuell ansprechenderes Erlebnis, insbesondere bei älteren Spielen wie „The Last of Us Part II Remastered“. Darüber hinaus sollen auch noch ältere Spiele der PS4-Generation und PS VR2-Spiele von der KI-Technologie profitieren.

Die PS5 Pro wird ab dem 07. November erhältlich sein.