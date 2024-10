Assassin’s Creed 4: Black Flag – Wann erscheint das Remake? Insider wissen mehr!

Ein weiteres großes Projekt, das durch die Verschiebungen betroffen sein könnte, ist der Titel mit dem Codenamen „Hexe“, der ursprünglich für 2026 geplant war. Sollten sich die Verschiebungen fortsetzen, könnte auch dieser Titel nach hinten verschoben werden, was die Erwartungen der Fans weiter auf die Probe stellen würde. Zu den Gründen nennt Ubisoft im Fall von „Assassin’s Creed Shadows“ die Qualität des Titels sowie die Anpassung der historischen Genauigkeit , an denen es viel Kritik gab.

Laut Henderson sollen interne E-Mails, die von Marc-Alexis Côté, dem Vice President und Executive Producer der „Assassin’s Creed“-Reihe, an die Mitarbeiter versendet wurden, bestätigen, dass die Verzögerung von „Assassin’s Creed Shadows“ auch Auswirkungen auf die Roadmap für weitere kommende Spiele haben wird. Dazu zählt nicht nur das „Assassin’s Creed 4 Black Flag“-Remake, sondern auch andere Projekte wie der eigenständige Multiplayer-Titel „Assassin’s Creed Invictus“, der ebenfalls für November 2025 geplant war. In der Summe steht wohl 10 Spiele in den kommenden 5 Jahren auf dem Plan.

Der Piraten-Adventure-Titel „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ gehört zweifellos zu den beliebtesten Spielen der „Assassin’s Creed“-Reihe und erfreut sich auch Jahre nach seiner Erstveröffentlichung großer Beliebtheit. Nun verdichten sich die Hinweise, dass das spekulierte Remake des Spiels möglicherweise näher an der Veröffentlichung ist als bisher angenommen. Ursprünglich ging man davon aus, dass das Remake noch in weiter Ferne liege, doch neue Berichte werfen ein anderes Licht auf die Situation.

