Star Wars Outlaws: Geniale Cosplay-Nachbildung von Nix könnte auch ein neuer Gremlin sein

Star Wars ist weit mehr als nur epische Weltraumschlachten und heldenhafte Jedi-Ritter. Die Saga hat seit jeher ein besonderes Augenmerk auf die Vielzahl an Kreaturen, Aliens und Droiden gelegt, die in ihrer Welt zum Leben erwachen. Doch was in der virtuellen Welt beeindruckend aussieht, erfordert in der Realität oft ebenso beeindruckende handwerkliche Fähigkeiten und technologisches Know-how.

Gar nicht mehr niedlich: Lightning Cosplay baut lebensechten Nix nach

Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Arbeit des Duos von Lightning Cosplay. Diese beiden talentierten Künstler stellten sich der Aufgabe, den Charakter Nix, den treuen Begleiter von Kay Vess aus dem Spiel, in die reale Welt zu übertragen. Das Ergebnis ist eine atemberaubende, lebensechte Nachbildung, die nicht nur auf den ersten Blick verblüfft, sondern auch in einem echten Filmdreh bestehen könnte.

Der kleine Sidekick Nix, der im Spiel eher niedlich und putzig wirkt, erhält in dieser realen Version einen Hauch von Gremlin-Ästhetik. Mit über 500 handbemalten Schuppen und einem Gewicht von 2,5 Kilogramm ist die Puppe ein wahres Meisterwerk der Handwerkskunst. Unterschiedliche Techniken wie 3D-Druck, Molding and Casting sowie Electrostatic Flocking kamen zum Einsatz, um diese Figur so realistisch wie möglich zu gestalten. Zudem wurde Nix mit beweglichen Augen, Augenlidern und einem Mund ausgestattet, die alle durch eine Hand gesteuert werden können.

Mit einer Gesamtlänge von etwa einem Meter, inklusive Schwanz, entspricht die Nachbildung dem originalen Maßstab aus dem Spiel. Diese beeindruckende Arbeit zeigt einmal mehr, wie kreativ und handwerklich anspruchsvoll die Verschmelzung von digitaler und realer Welt sein kann – und lässt die Grenzen zwischen virtuellen Abenteuern und greifbarer Realität weiter verschwimmen.

Star Wars Outlaws auf dem Weg zum besseren Spiel

Nix kann in Star Wars Outlaws in vollem Umfang erlebt werden, während Ubisoft das Spiel kontinuierlich verbessert. Seit der Veröffentlichung im September sind bereits zwei umfangreiche Updates erschienen, die nicht nur zahlreiche Bugs behoben haben, sondern auch die grafische Qualität und das Immersionserlebnis weiter steigern. Ubisoft verfolgt einen langfristigen Plan, um Star Wars Outlaws zum Traumspiel eines jeden Star-Wars-Fans zu machen. Die aktuellen Patch Notes zum Update 1.2 können hier nachgelesen werden.