The Mortuary Assistant: Definitive für PS5, Xbox & weitere Plattformen angekündigt

Pünktlich zum 2. Jubiläum von The Mortuary Assistant auf dem PC hat DarkStone eine Konsolenversion ihres Story-Horror-Adventures angekündigt. Diese erscheint bereits am 02. August als Definitive Edition und umfasst sämtliche Verbesserungen seit dem ursprünglichen Release.

In The Mortuary Assistant schlüpfen Sie in die Rolle von Rebecca Owens, einer frisch ausgebildeten Auszubildenden im River Fields Mortuary. In diesem Job ist jedoch wenig so, wie es scheint, und das hat nicht nur mit diesem gespenstischen Ort zu tun. Spät in der Nacht werden sie gerufen, um einige Einbalsamierungen durchzuführen. Als der Leichenbestatter Raymond bei Ihrer Ankunft im Leichenschauhaus anruft, wird allerdings schnell klar, dass dies eine Nacht wie keine andere ist und es kein Entkommen vor den dämonischen Mächten gibt, die das Leichenschauhaus plagen.

Als Spieler muss man Leichen mit verstörend realistischen Techniken vorbereiten und untersuchen, darunter Wäsche, Einbalsamierung, Kieferverdrahtung und mehr. Manche Leichen erfordern die grundlegenden Behandlungen, bevor sie ins Leichenschauhaus zurückgebracht werden können, während andere einen eher esoterischen Ansatz benötigen, um die Dämonen zu vertreiben, die von ihnen Besitz ergreifen.

Mit okkulten Ritualen und scharfem Verstand muss Rebecca die dämonischen Wesen identifizieren, die die Seelen der Toten gefangen halten. Jedes Ritual birgt neue Gefahren, denn die Dämonen werden alles tun, um sie aufzuhalten. Doch Rebecca ist nicht allein. River Fields, ein mysteriöser Fremder mit eigener dunkler Vergangenheit, steht ihr zur Seite. Gemeinsam setzen sie die Puzzleteile der Vergangenheit zusammen und enthüllen ein finsteres Geheimnis, das die Stadt seit Generationen plagt.

Mit jedem Dämon, den die Spieler vertreiben, kommen sie der Wahrheit näher. Doch je tiefer sie graben, desto größer wird die Gefahr. Werden Rebecca und River stark genug sein, um das Böse zu besiegen und ihre Seelen zu retten? The Mortuary Assistant ist ein einzigartiges Spielerlebnis, das Nervenkitzel, Rätsel und eine fesselnde Geschichte miteinander vereint.

The Mortuary Assistant erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One. Auf Steam wird der Titel übrigens mit „Very Positive“ bewertet.