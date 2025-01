Warhammer: 40,000 Space Marine 2 – Die neue Roadmap hat es in sich

Zu guter Letzt gibt es eine Überarbeitung der Perks, neue Finisher-Animationen und sogar ein neues System, das es Spielern ermöglicht, ihre Waffenlagerdaten in Relikte umzuwandeln oder zu verkaufen. Alles in allem verspricht Warhammer: 40,000 Space Marine 2 ein Jahr voller Action, Herausforderungen und Belohnungen.

Und jetzt zur Action: Das Update 6.0 bringt eine neue PvP-Karte – Grab. Diese Karte verspricht intensive Kämpfe in einer engen, klaustrophobischen Umgebung unter der Oberfläche von Demerium, wo tödliche Winkel und taktische Kämpfe aufeinanderprallen. Hier müssen Spieler ihre Nahkampf-Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich gleichzeitig vor den Gefahren des Necron-Grabes in Acht nehmen. Perfekt für alle, die ihre Reaktionsschnelligkeit testen wollen!

What do you think?