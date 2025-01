Fable soll am Day-One auf PS5 erscheinen – Bericht

Ein neues Xbox-Exklusivspiel, das möglicherweise gar nicht mehr so exklusiv ist? Laut einem aktuellen Bericht könnte „Fable„, eines der am meisten erwarteten Spiele von Microsoft, direkt am ersten Tag auch für die PS5 und sogar die Nintendo Switch 2 erscheinen. Damit würde Microsoft seine bisherige Strategie im Hinblick auf Exklusivtitel auf den Kopf stellen.

Kommt Fable wirklich sofort auf die PS5?

Die Gerüchte stammen von Vandal, einer der größten spanischen Spielepublikationen. Deren Quellen zufolge befindet sich eine PS5-Version von „Fable“ bereits in Entwicklung und wird von Playground Games, dem Studio hinter der Forza-Horizon-Reihe, produziert.

Die brisante Enthüllung widerspricht der bisherigen Praxis von Microsoft, eigene Spiele zunächst exklusiv für die Xbox zu veröffentlichen und erst später – wenn überhaupt – auf andere Plattformen zu bringen. Sollte Fable tatsächlich zeitgleich für PS5 erscheinen, wäre das eine kleine Revolution.

Bereits im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass eine PS5-Version von „Fable“ geplant sei. Vandal geht nun noch einen Schritt weiter und behauptet, dass die Entwicklung bereits begonnen hat. Falls das stimmt, wäre eine Veröffentlichung zum Xbox-Release nicht nur möglich, sondern fast schon wahrscheinlich.

Doch warum sollte Microsoft eines seiner größten Exklusivspiele direkt für die Konkurrenz freigeben? Der Konzern hat sich in den letzten Monaten immer stärker für plattformübergreifende Veröffentlichungen geöffnet. Bereits zuvor gab es Gerüchte, dass Spiele wie „Starfield“ oder „Indiana Jones and the Great Circle“ den Sprung auf andere Plattformen schaffen könnten.

Noch mehr Xbox-Spiele für PlayStation?

Der Bericht von Vandal spricht nicht nur über „Fable“. Angeblich wird auch das beliebte Prügelspiel „Killer Instinct“ für PlayStation erscheinen – zusätzlich zu den bereits durchgesickerten PS5-Versionen weiterer Xbox-Spiele. Inzwischen bestätigt ist außerdem „Forza Horizon 5“, während „Halo“ auf den Racer folgen soll.

Microsoft scheint also seine Strategie aggressiv voranzutreiben. Ist das ein kluger Schachzug, um mehr Spieler zu erreichen, oder das Eingeständnis, dass reine Exklusivität nicht mehr zeitgemäß ist? Noch ist nichts offiziell, doch wenn sich diese Berichte bewahrheiten, könnte 2025 ein sehr spannendes Jahr für PlayStation-Spieler werden