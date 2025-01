Microsoft: Der neue König der Publisher auf PS5?

Sony hatte jahrelang die Oberhand im Konsolenkrieg, doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Microsoft ist mittlerweile der größte Publisher in der Konsolenwelt, wie sich im Dezember erneut gezeigt hat – nicht zuletzt dank der zahlreichen Zukäufe und der dahinter stehenden Strategie, aber auch durch Sonys fragwürdige Entscheidungen, die mittlerweile auf einen traurigen Stillstand hindeuten. Während Microsoft weiterhin munter auf Einkaufstour geht und seine IPs auf andere Plattformen ausweitet, kämpft Sony mit dem Platzen seines Live-Service-Traums.

Forza und Halo auf der PS5 – Microsoft füllt die Lücke

Das, was vor einigen Jahren noch undenkbar schien, ist inzwischen offiziell: „Forza Horizon 5“ für PS5 und vielleicht auch noch „Halo“ als Nachschlag. Was für ein Beben! Zunächst war es nur ein Gerücht, dann verdichteten sich die Hinweise, und mittlerweile ist es Realität. Mit „Forza Horizon 5“ und womöglich auch mit der „Halo The Masterchief Collection“ öffnet sich eine Tür, die für PlayStation-Spieler lange verschlossen war.

Zugegeben, es sind keine brandneuen Titel, aber trotzdem gehören sie zu den besten Spielen ihrer Genres. Microsoft nutzt die Gelegenheit, um sich als offener und plattformübergreifender Publisher zu präsentieren – eine Rolle, die man früher vielleicht eher Sony zugeschrieben hätte. Die Ironie könnte kaum größer sein.

Sony und das düstere Jahr 2025

Während Microsoft also expandiert und sein Portfolio geschickt nutzt, sieht es bei Sony momentan eher düster aus. Der große Plan, sich mit Live-Service-Spielen breiter aufzustellen, ist krachend gescheitert. „The Last of Us“ Multiplayer? Eingestampft. „Concord“? Ein epischer Fail! Fairgame$? Noch nicht erschienen und trotzdem von vielen mit Skepsis betrachtet. Die einzige große Hoffnung für 2025 – wohl eher 2026 – ist „Marvel’s Wolverine“ – und vielleicht noch ein paar Remakes, weil die ja immer gehen.

Doch echte, neue Singleplayer-Kracher mit tiefgründigen Geschichten? Die könnten auf Jahre Mangelware bleiben. Sony hat seine Studios stark auf Live-Service ausgerichtet, und jetzt fehlt es an Nachschub für das, was die PlayStation einst ausmachte: großartige, storygetriebene Spiele.

Die neue Realität im Konsolenkrieg

Microsoft ist längst nicht mehr nur ein Hardware-Hersteller mit einer „ganz okayen“ Konsole. Man ist der größte Publisher der Welt – und agiert mittlerweile wie einer. Sony hingegen wirkt orientierungslos, als hätte man sich im eigenen Erfolg der letzten Jahre verrannt.

Sobald Microsoft „Forza: Horizon 5“ und möglicherweise „Halo“ für die PS5 veröffentlichen, wäre das ein gewaltiges Statement. Es wäre nicht nur ein Gewinn für PlayStation-Spieler, sondern auch ein Zeichen dafür, dass Sony langsam ins Hintertreffen gerät. Die Japaner haben sich mit wehenden Fahnen in den Live-Service-Klamm gestürzt – nur um jetzt mit blauen Flecken und leeren Händen dazustehen. Vielleicht reißt ja der kommende State of Play was, falls dieser nicht auch in den endlosen Weiten verschwindet.

Während Microsoft großzügig seine Spiele an PlayStation-Fans verteilt, sucht Sony verzweifelt nach einer Antwort. Vielleicht ein weiteres Remake? Fakt ist: Die großen Singleplayer-Epen, für die PlayStation einst gefeiert wurde, könnten auf Jahre rar bleiben. Vielleicht sollte Sony einfach aufgeben und sich bei Microsoft bewerben – die stellen ja immerhin noch Spiele her (Joke). Aber hey, wenigstens gibt’s bald Forza auf der PS5. Läuft doch!