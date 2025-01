MultiVersus endet nach Season 5 – Ein weiterer Live-Service-Flop

Doch das ist das Problem mit Live-Service-Spielen: Man investiert Zeit und Geld, nur um dann zuzusehen, wie das Spiel wenige Jahre später eingestellt wird. MultiVersus hatte Potenzial – und nun bleibt es als weiteres Beispiel dafür, wie schwer es ist, sich in ein Live-Service-Spiel zu verlieben, das jederzeit wieder verschwinden kann. Wer das Spiel noch offline genießen will, sollte sich beeilen, bevor es aus dem digitalen Handel verschwindet.

Das Schicksal von MultiVersus erinnert an viele gescheiterte Live-Service-Titel. Trotz eines vielversprechenden Konzepts und einer engagierten Community führten fragwürdige Entscheidungen dazu, dass das Spiel schnell an Relevanz verlor. Lange Content-Dürre, eine übermäßig lange Pause nach der Beta und eine Monetarisierungsstrategie, die Spieler eher vergraulte, ließen den einst glühenden Hype auf ein laues Lüftchen abkühlen. Dass das Ende unmittelbar bevorsteht, deutete sich bereits am gestrigen Donnerstag .

Nun verkündete Warner Bros. Games das endgültige Aus für das Spiel. MultiVersus erhält mit Season 5 sein letztes Inhaltsupdate, in dem Aquaman und Lola Bunny als spielbare Charaktere hinzukommen. Immerhin: Die neuen Kämpfer lassen sich ohne Echtgeldkäufe freischalten, denn die Mikrotransaktionen wurden bereits deaktiviert. Doch am 30. Mai 2025 ist endgültig Schluss mit den Online-Funktionen. Danach bleibt nur noch der Offline-Modus.

Der Start von MultiVersus als Open Beta war ein voller Erfolg. Millionen von Spielern stürzten sich in die chaotischen Kämpfe mit Charakteren wie Batman, Bugs Bunny und Shaggy. Doch dann passierte das Unfassbare: Die Beta wurde 2023 abrupt beendet – und das finale Spiel ließ sich ein ganzes Jahr Zeit. Ein Jahr, in dem sich die Gaming-Welt weiterdrehte und der einst große Hype allmählich verpuffte.

