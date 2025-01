UNDYING – Survival-Game findet endlich den Weg auf die PS5

Jede neue Reise in UNDYING bietet eine andere Erfahrung. Die 14 Hauptorte erscheinen in immer neuen Layouts, während zufällige Events dich vor unerwartete Herausforderungen stellen. Eine verzweifelte Überlebende? Eine von Zombies umzingelte Gang? Du entscheidest, wie du mit diesen Begegnungen umgehst – und ob du am Ende wirklich überleben kannst.

Inmitten einer unerbittlichen Zombie-Apokalypse kämpft die Protagonistin Anling nicht nur ums Überleben, sondern auch gegen ein schleichendes Verderben – eine tödliche Infektion, die sie langsam aber sicher in einen der Untoten verwandelt. Ihre letzte Hoffnung? Ihr Sohn Cody. Sie muss ihm alles beibringen, was er wissen muss, um ohne sie zu überleben. Jede Entscheidung, jede Begegnung und jedes Opfer zählt – denn ihre Zeit läuft ab.

