Ninja Gaiden 4: Wie Yakumo Ryu Hayabusa als Hauptfigur ablöst

Nach mehr als einem Jahrzehnt des Wartens haben Fans der Ninja Gaiden-Reihe endlich Grund zur Freude: „Ninja Gaiden 4“ wurde offiziell angekündigt, begleitet von einem Remake des beliebten zweiten Teils. Doch während die Rückkehr der Serie gefeiert wird, sorgt eine Entscheidung für kontroverse Diskussionen: Der legendäre Ryu Hayabusa wird in „Ninja Gaiden 4“ nur eine Nebenrolle spielen. Stattdessen übernehmen die Spieler die Kontrolle über den neuen Protagonisten Yakumo.

Yakumo steht im Mittelpunkt

Der Enthüllungstrailer zu „Ninja Gaiden 4“ hat bereits angedeutet, dass sich der Spielstil stark von den Vorgängern unterscheidet. Angelehnt an die Werke von Platinum Games setzt das Spiel auf eine neue Art der Action. Besonders auffällig war die Präsenz von Yakumo, der im Mittelpunkt des Trailers stand. Dies führte schnell zu Spekulationen, ob Ryu Hayabusa als spielbarer Charakter eine untergeordnete Rolle einnehmen würde.

Diese Spekulationen wurden nun bestätigt. In einem Interview mit 4Gamer erklärte Yuji Nakao, Producer und Director von „Ninja Gaiden 4“, dass sich das Spiel hauptsächlich um Yakumo drehen wird. Eine gleichmäßige Verteilung zwischen ihm und Ryu sei nicht vorgesehen. Nakao betonte jedoch, dass Ryu an bestimmten Stellen im Spiel erlebbar sein wird und seine Kampftechniken sich an denen von „Ninja Gaiden 2“ orientieren werden. So bleibt den Fans immerhin die Möglichkeit, den legendären Ninja in gewohnter Stärke zu erleben.

Neue Helden haben auch Vorteile

Die Entscheidung, einen neuen Helden in den Mittelpunkt zu stellen, erinnert an die Einführung von Nero in „Devil May Cry 4„. Auch damals gab es geteilte Meinungen, doch im Laufe der Zeit entwickelte sich Nero zu einem beliebten Charakter, der die Serie bereicherte. Ob sich Yakumo als würdiger Nachfolger von Ryu Hayabusa erweisen kann, bleibt abzuwarten.

Sicher ist nur, dass „Ninja Gaiden 4“ neue Wege beschreiten wird, und Fans sollten sich auf eine frische Interpretation der Serie einstellen. Ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird, werden wir erst mit dem Release erfahren.