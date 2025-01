Youtooz enthüllt Jeff The Land Shark-Figur: Marvel-Fans jubeln!

Marvel Rivals hat in den letzten zwei Monaten nicht nur Wellen geschlagen – es hat einen regelrechten Sturm entfacht. Einer der großen Stars? Jeff The Land Shark. Der charmante kleine Stratege aus dem beliebten Helden-Shooter hat sich in Windeseile zum Fanliebling entwickelt. Jetzt wird es ernst: Ab dem 28. Januar 2025 können Marvel-Fans Jeff als offizielle Youtooz-Figur vorbestellen – die erste Merchandise-Enthüllung seit dem Start von Marvel Rivals.

Ein kleiner Hai mit großer Wirkung

Youtooz bringt Jeff gemeinsam mit zwei weiteren Figuren auf den Markt: Alligator Loki und Throg, der Frosch-Version von Thor. Doch seien wir ehrlich – Jeff ist der Star. Der Landhai trägt Schwimmkleidung, eine Taucherbrille, einen Schnorchel und schaukelt stilvoll in einem Deadpool-Gummiring. Das Ganze ist so gestaltet, dass er aussieht, als würde er aus dem Wasser springen – perfekt für Fans, die den kleinen Hai in Action erleben wollen.

Obwohl Marvel Rivals erst sieben Wochen alt ist, war Jeffs Erfolg fast vorhersehbar. Bereits in der Beta-Phase des Spiels zog er die Aufmerksamkeit auf sich und wurde schnell zum Maskottchen. Dass die Figur nicht direkt auf Jeffs Rivals-Design basiert, stört dabei niemanden – Fans sind einfach begeistert, dass er endlich seinen großen Auftritt im Merchandise-Universum bekommt.

Jeff aus Marvel Rivald bald bei Youtooz verfügbar

Preis, Verfügbarkeit und ein Hauch von Geduld

Die Jeff-Figur wird für 29,99 $ erhältlich sein, allerdings erst im August 2025 ausgeliefert. Das bedeutet: Geduld ist gefragt! Aber hey, bis dahin könnt ihr weiter an eurem Rivals-Skill feilen. Neben Jeff werden auch die Figuren von Alligator Loki und Throg zur gleichen Zeit veröffentlicht. Während diese beiden Charaktere noch nicht in Marvel Rivals zu finden sind, könnten sie irgendwann Teil des Spiels werden.

Youtooz hat mit Jeff definitiv einen Nerv getroffen und überzeugt mit absolut ansprechenden Merchandise-Artikeln. Dazu gehört auch die brandneue PlayStation Collection mit Astro Bot, Ratchet & Clank und weiteren, die bald verfügbar sein werden.