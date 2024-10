Assassin’s Creed Shadows: Populärer Spielmodus soll nach dem Release erscheinen

Bis es jedoch soweit ist, müssen sich die Spieler weiterhin gedulden. Vor wenigen Tagen verkündete Ubisoft, dass der Release von Assassin’s Creed Shadows auf Februar 2025 verschoben wurde. Diese zusätzliche Zeit will das Unternehmen nutzen, um die Vision des Spiels weiter zu verfeinern und den Fokus auf historische Genauigkeit zu legen. Besonders in diesem Bereich musste sich das Spiel von Anfang an Kritik gefallen lassen. Laut Quellen hat Ubisoft daher mehrere Änderungen an der Darstellung der Geschichte und der Architektur des Spiels vorgenommen, um die japanische Umgebung authentischer zu gestalten und besser in das Assassin’s Creed-Universum zu integrieren.

