Astro Bot: DLC-Pläne, Cameos und riesige Nachfrage in Japan

Am Erfolg von Astro Bot gibt es derzeit jedenfalls nichts zu rütteln. Das Spiel könnte den Weg für weitere ähnliche Titel ebnen. Laut Metacritic und den ersten Testwertungen gehört es aktuell zu den erfolgreichsten Standalone-Releases und wird nur knapp von der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree übertroffen.

Denn „Astro Bot“ soll in Zukunft weiter wachsen. Ebenfalls während des Studiobesuchs von VGC wurde eine Präsentation gezeigt, die erneut bestätigte, dass das Spiel nach dem Launch mindestens zehn Herausforderungslevel und fünf Speedrun-Level als DLC erhalten soll. Dass es kostenlose DLCs für „Astro Bot“ geben wird, wurde zuvor in einem Interview mit der Famitsu erwähnt.

Derweil wurde ein anderer spannender Aspekt aufgedeckt. „Astro Bot“ ist bekannt für seine zahlreichen Anspielungen auf die PlayStation-Historie und enthält eine Vielzahl an Referenzen und Easter Eggs, die Fans begeistern. Wie bei jeder Spielentwicklung ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass es nicht alle geplanten Inhalte es in das finale Produkt geschafft haben.

Der charmante 3D-Platfromer „Astro Bot“ von Team Asobi hat sich nicht einmal in 24 Stunden zu einem außergewöhnlichen Erfolg entwickelt. Besonders in Japan verzeichnet das Spiel eine beeindruckende Nachfrage und ist bei großen Händlern komplett ausverkauft. Derweil gibt es einen Ausblick auf die Zukunftspläne.

