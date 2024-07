Astro Bot: Spielzeit, VR-Support & weitere spannende Details enthüllt

Das neue Astro Bot von Team Asobi ist in diesem Jahr der so ziemliche einzige Lichtblick bei neuen Spielen von Sony, der seit der Premiere unter den Fans für Begeisterung sorgt. Ein neues Interview mit dem Creative Director Nicolas Doucet hat nun weitere und spannende Details offenbart, die zeigen, warum Astro Bot ein vollwertiges Spiel sein wird.

Das kommende Jump’n’Run-Adventure mit den knuffigen Helden präsentiert sich dank einer generalüberholten Engine mit zahlreichen Verbesserungen. Die Spielwelt erfährt dadurch eine deutlich ausgefeiltere Physik, die sich merklich auf das Gameplay auswirkt. Die Entwickler von Team Asobi legen dabei großen Wert auf ein ausgewogenes Tempo und hohen Levelspaß, von denen es über 80 an der Zahl geben wird.

Offene Spielwelt verworfen, DualSense 2.0-Team

Hier wurde auch erwähnt, dass Astro Bot fast ein Open-World-Spiel geworden wäre, man sich am Ende jedoch für Kontrolle und Abwechslung entschieden hat. In der Summe kommt man daher auf eine Spielzeit von rund 12 bis 15 Stunden, die als optimale Spielerfahrung angesehen wird, ohne das Spiel künstlich in die Länge zu ziehen.

Zwar wurde die Idee einer offenen Spielwelt für Astro Bot verworfen, doch das bedeutet keineswegs mangelnde Kreativität. Ein Entwicklerteam mit dem Namen „DualSense 2.0“ tüftelt an innovativen Ideen, die die Möglichkeiten des DualSense Controllers voll ausschöpfen. Haptisches Feedback spielt dabei eine wichtige Rolle: So kann Astro in bestimmten Momenten Wände berühren, die ihre Oberflächenbeschaffenheit ändern. Rauhe Stellen deuten zum Beispiel auf geheime Bereiche hinter der Wand hin, was dem Spieler spannende Entdeckungsmöglichkeiten bietet.

Kein VR-Support, dafür Fokus auf Qualität

Obwohl Astro Bot exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, verzichtet Sony auf eine PS VR2-Unterstützung. Das wurde von Anfang an so festgelegt und kam laut Creative Director auch nicht als hybride Lösung infrage, da ein reines VR-Spiel im Vergleich zu Astro Bot Rescue Mission an Qualität eingebüßt hätte. Stattdessen konzentriert sich das Team auf ein rundum gelungenes Plattformer-Erlebnis, das die Stärken der PS5 voll ausnutzt.

Astro Bot wird ab dem 6. September 2024 exklusiv für PlayStation 5 erhältlich sein.