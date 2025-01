Bend Studio: „Wir machen trotzdem coolen Scheiß für die PS5“

Die Neuigkeiten über die Einstellung des Live-Service-Projekts von Bend Studio sorgten kürzlich für Verwirrung und Besorgnis unter den PS5-Fans. Das Studio, das durch „Days Gone“ und die Syphon Filter-Reihe bekannt wurde, hatte an einem Live-Service-Spiel gearbeitet, das im Rahmen einer internen Überprüfung gestrichen wurde. Während die Fans zunächst von der Nachricht überrascht wurden, bleibt die Hoffnung auf spannende neue Projekte bestehen – trotz der kürzlichen Umstellungen.

Bend Studio, das seinen Sitz im US-Bundesstaat Oregon hat, suchte Anfang letzten Jahres nach einem leitenden Projektmanager für ein „AAA-Live-Service-Spiel“, was die Gerüchte über ein ambitioniertes Multiplayer-Projekt befeuerte. Doch das Studio ist für seine starken Singleplayer-Erlebnisse bekannt, was die Erwartungen an ein Open-World-Spiel im Stil von „Days Gone“ oder „Syphon Filter“ weckte. Die Vorstellung, dass Bend Studio auf den Erfolgen der Vergangenheit aufbauen würde, schürte Vorfreude auf das nächste große Projekt.

Wir machen weiterhin „coolen Scheiß“

Jedoch kam der Dämpfer: Sony gab bekannt, dass das Live-Service-Spiel eingestellt wurde. Dennoch, so Bend Studio-Community-Manager Kevin McAllister auf X, plane man weiterhin, „coolen Scheiß“ für die PS5 zu machen. Die genaue Form dieses „coolen Sch…“ bleibt jedoch unklar. Die Entwicklung von Spielen dauert heutzutage mindestens fünf Jahre, sodass ein neuer Titel aus dem Studio möglicherweise erst um 2030 herum erscheinen könnte.

Zusätzlich kursieren Gerüchte über eine mögliche Neuauflage von „Days Gone“, aber es bleibt fraglich, ob dieses Projekt den Hunger der PlayStation-Fans stillen wird. Das Studio selbst scheint in einer Übergangsphase zu stecken, in der es sich neu orientieren muss, da Sony die Weichen für die Zukunft stellt.

Mitarbeiter wurden genauso überrascht wie alle anderen

Die Tatsache, dass die Mitarbeiter von Bend Studio „zur gleichen Zeit wie alle anderen“ von der Einstellung des Live-Service-Spiels erfuhren, unterstreicht, wie abrupt diese Entscheidung kam. Laut Journalist Jeff Grubb erfuhren die betroffenen Studios von der Entscheidung, als der Bericht veröffentlicht wurde. Nun stehen sie vor der Herausforderung, Sony neue Ideen zu präsentieren, obwohl die Landschaft für Live-Service-Spiele derzeit unsicher ist. In der Vergangenheit hätten Studios ihren Pitch für ein Live-Service-Spiel vorstellen können und mit Sicherheit grünes Licht erhalten. Doch jetzt, so Grubb, ist es schwieriger, da nicht klar ist, welche Art von Spielen Sony in Zukunft unterstützen möchte.

Für die PS5-First-Party-Spiele könnte dies eine unsichere Zeit bedeuten. Wenn Bend Studio nicht schnell ein neues Konzept vorlegt, könnten die nächsten Jahre in Bezug auf große PS5-Titel eher dürftig ausfallen. Dennoch bleibt die Hoffnung auf „coolen Scheiß“, den das Studio mit Sicherheit noch zu bieten hat. Fans dürfen gespannt sein, was die Zukunft für Bend Studio bereithält – auch wenn es noch eine Weile dauern könnte, bis sie wieder in den Genuss eines neuen, aufregenden Spiels kommen.