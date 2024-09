BLEACH Rebirth of Souls – Release eingegrenzt

Die Serie BLEACH erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Der Manga lief von 2001 bis 2016 in Shueishas Magazin Weekly Shonen Jump und wurde von 2004 bis 2012 als Anime ausgestrahlt. Fans auf der ganzen Welt schätzen die packenden Kämpfe, die tiefgründigen Charakterentwicklungen und das weitläufige Universum, das Kubo erschaffen hat. Seit 2022 wird das finale Kapitel, der Thousand-Year Blood War Arc, als Anime ausgestrahlt, was der Serie neues Leben einhaucht und das Interesse an der Marke erneut beflügelt.

Im neuesten Trailer werden unter anderem Ulquiorra mit seiner Resurrección Segunda Etapa und ein hollowfizierter Ichigo vorgestellt. Diese neuen Charaktere und ihre mächtigen Transformationen erweitern die Liste der bereits bekannten Kämpfer und sorgen für noch mehr Vielfalt und strategische Tiefe im Gameplay. Die grafische Gestaltung und das dynamische Gameplay, das bereits im Trailer angedeutet wird, zeigen, dass das Spiel hohen Ansprüchen gerecht werden könnte. Fans können es kaum erwarten, in die neuen Abenteuer einzutauchen und ihre Lieblingscharaktere in epischen Schlachten zu steuern.

Im Spiel werden die Spieler die einzigartigen Fähigkeiten ihrer Lieblingscharaktere einsetzen, um sich in spannenden Kämpfen zu beweisen. Bekannte Figuren wie Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Yoruichi Shihoin, Chad und Kenpachi Zaraki wurden bereits enthüllt . Zusätzlich dazu bringt das Spiel auch einige neue Gesichter und Transformationen in den Fokus.

Bandai Namco hat das Release-Datum von „ BLEACH Rebirth of Souls “ eingegrenzt, das auf dem berühmten Franchise von Tite Kubo basiert. Fans des Animes und Mangas können sich auf actiongeladene Schwertkämpfe freuen, in denen sie die Kontrolle über bekannte Figuren aus dem BLEACH-Universum übernehmen.

