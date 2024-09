Street Fighter trifft Fatal Fury: Ken und Chun-Li erobern South Town

Die Fatal Fury-Reihe, die 1991 das Licht der Welt erblickte, gilt als Pionier des Kampfspiel-Genres. Der letzte Teil der Serie, Garou: Mark of the Wolves (1999), setzte einen legendären Schlussstrich, der nun nach 26 Jahren mit City of the Wolves weitergeschrieben wird. Der Titel wird durch seinen einzigartigen Artstyle, das innovative REV-System und diverse neue Features beeindrucken. Die Einführung von zwei Steuerungssystemen soll sowohl Neulinge als auch Veteranen ansprechen.

Die Gaming-Welt steht Kopf! SNK hat offiziell angekündigt, dass die Street Fighter-Ikonen Ken und Chun-Li im kommenden Kampfspiel FATAL FURY: City of the Wolves auftreten werden. Dieses Crossover zweier legendärer Franchises ist ein Highlight für Fans des Fighting-Genres.

What do you think?