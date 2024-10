Call of Duty: Black Ops 6 – Startzeiten und wie man früher loslegen kann

Optional lässt sich ein Account in Neuseeland einrichten, was jedoch gegen die offiziellen PSN-AGB verstößt und auf eigene Gefahr geschieht.

Der Pre-Load für Call of Duty: Black Ops 6 ist bereits seit gestern, dem 22. Oktober , verfügbar. Das bedeutet, dass Spieler auf PlayStation, Xbox und PC das Spiel bereits auf ihre Systeme herunterladen können, um pünktlich zum Release loszulegen. Allerdings gibt es noch eine Besonderheit: Der Zeitraum für den offiziellen Start erstreckt sich über den ganzen Tag, von 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr MEZ. Das liegt daran, dass Activision die Server in verschiedenen Regionen schrittweise freischaltet, sodass es zu Verzögerungen kommen kann.

In wenigen Stunden ist es soweit: Call of Duty: Black Ops 6 wird offiziell weltweit veröffentlicht. Dieses Jahr hat Activision für Chancengleichheit unter den Spielern gesorgt, indem es keinen Early Access und keine exklusiven Inhalte für bestimmte Plattformen oder Regionen gibt. Das bedeutet, dass alle Spieler gleichzeitig auf die Server zugreifen können – zumindest theoretisch.

