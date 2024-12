Das Jahr 2024 in Zahlen: Die Welt der Videospiele in Daten und Fakten

2024 war ein Jahr, in dem sich der Markt stabilisierte und zugleich neue Highlights bot. Ob Klassiker wie „Minecraft“ oder neue Favoriten wie „Helldivers II“ – die Spielebranche zeigt sich so vielfältig und dynamisch wie nie zuvor. Die komplette Infografik gibt es auf GamesIndusty .

Besonders bemerkenswert: Klassiker wie „Minecraft“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ halten sich hartnäckig in den Top 10 – ein Zeichen ihrer anhaltenden Popularität. Mobilspiele sind indes das Rückgrat der Branche. „Monopoly Go“, „Honor of Kings“ und „Royal Match“ führen die Rangliste der umsatzstärksten Titel an. Mit 24,8 Milliarden US-Dollar bleibt die USA der größte Markt für Mobile Games, gefolgt von China (14,3 Mrd. USD) und Japan (10,7 Mrd. USD). Im Bereich Downloads dominieren einfache, süchtig machende Titel wie „Free Fire: Winterlands“ und „Subway Surfers“. Indien führt hier mit beeindruckenden 7,85 Milliarden Downloads.

2024 neigt sich dem Ende zu – Zeit, einen Blick auf die beeindruckenden Zahlen zu werfen, die das Gaming-Jahr geprägt haben. Die jährliche Infografik „Das Jahr in Zahlen“ von GamesIndustry bietet eine Übersicht über die wichtigsten Fakten, Trends und Entwicklungen in der Spielebranche. Von den Bestseller-Spielen bis hin zu den größten Mobilmärkten.

