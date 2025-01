Death Stranding 2: On the Beach – Crunch-Time bei Kojima Productions

Das Spiel selbst verspricht, noch wilder und experimenteller zu werden als sein Vorgänger. Erste Trailer deuten auf skurrile neue Features hin, wie ein Tanz-Event mit Dollman. Zudem wurde bestätigt, dass Death Stranding 2: On the Beach eine Zusammenfassung des ersten Teils enthalten wird, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern.

Im September wurden die japanischen Synchronsprecher für Death Stranding 2: On the Beach bestätigt . Fans dürfen sich auf bekannte Stimmen wie Kenjiro Tsuda (Sam Porter Bridges) und Nana Mizuki (Fragile) freuen. Gleichzeitig werden neue Charaktere eingeführt, darunter Dollman, Tomorrow und Tarman, die von prominenten Sprechern wie Tomokazu Sugita und Mitsuru Miyamoto vertont werden.

Die Crunch-Phase ist ein wiederkehrendes Thema in der Spielebranche, besonders bei großen AAA-Produktionen. Während diese Zeit oft notwendig erscheint, um Deadlines einzuhalten, steht sie zunehmend in der Kritik. Überstunden, ausgelassene Wochenenden und eine hohe psychische Belastung sind nur einige der negativen Begleiterscheinungen. Viele Entwickler berichten von Burnouts, und einige verlassen die Branche sogar komplett.

In seinem Post beschreibt Kojima die derzeitige Arbeitsbelastung: Neben dem Abmischen der japanischen Sprachaufnahmen und der finalen Anpassung des Spiels fallen zahlreiche zusätzliche Aufgaben an, darunter Interviews, Essays und nicht spielbezogene Arbeiten. Seine Worte lassen erahnen, wie fordernd diese Phase für das gesamte Team ist:

Hideo Kojima, der legendäre Spieleentwickler und Kopf hinter Kojima Productions, hat auf X einen Einblick in die aktuelle Entwicklungsphase von Death Stranding 2: On the Beach gegeben. Laut seinen Aussagen befindet sich das Spiel derzeit in der sogenannten Crunch-Time – einer Phase, die sowohl körperlich als auch geistig alles von den Entwicklern abverlangt.

What do you think?