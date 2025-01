Dying Light 2 Roadmap: Neue Inhalte, spannende Updates und „The Beast“ Termin bestätigt

Mit dieser Fülle an Updates und Inhalten zeigt Techland, dass die Dying Light-Franchise noch lange nicht am Ende ist. Die Kombination aus nostalgischen Verbesserungen und zukunftsweisenden Neuerungen dürfte sowohl Veteranen als auch Neulinge begeistern. Der Sommer verspricht also jede Menge Zombies – und Kyle Crane ist zurück, um es mit ihnen aufzunehmen.

Ein besonderes Highlight ist die Ankündigung von Dying Light: The Beast , das diesen Sommer erscheint. Dieses Projekt bringt Kyle Crane, den Protagonisten des ersten Spiels, zurück ins Rampenlicht. Doch das ist nicht alles: Techland arbeitet an weiteren, bisher unangekündigten Projekten innerhalb des Dying-Light-Universums. Fans dürfen sich zudem auf Brettspiele, exklusives Merchandise und eine originelle Webcomic-Serie freuen.

Das Dying Light-Franchise feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum – und Entwickler Techland lässt es krachen. Seit ihrem Debüt im Jahr 2015 hat die First-Person-Open-World-Zombieserie beeindruckende Meilensteine erreicht: Über 45 Millionen Spieler haben sich in die postapokalyptische Welt gestürzt, 67 Milliarden Zombies erledigt und mehr als 1 Milliarde Stunden Spielzeit angehäuft. Ein Grund zum Feiern – und Techland hat etliche Highlights angekündigt.

