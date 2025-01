God of War – Wird der Traum vom Ägypten-Setting wahr?

Ein neues Gerücht sorgt für Aufregung im God of War-Fandom: Kratos könnte seine epische Reise in der ägyptischen Mythologie fortsetzen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der nordischen Saga in God of War Ragnarok stellt sich die Frage, wohin Santa Monica Studio die beliebte Reihe als Nächstes führen wird. Insider-Informationen heizen nun die Spekulationen an und bringen Fans zum Träumen.

Sony castet Middle-East Actors

Der bekannte Insider Daniel Richtman behauptet, dass Sony derzeit Schauspieler aus dem Nahen Osten für ein AAA-PlayStation-Spiel castet. Obwohl nicht bestätigt wurde, dass es sich dabei um God of War handelt, hält Richtman es für „wahrscheinlich“, dass das Casting mit der Fortsetzung der ikonischen Serie zusammenhängt. Der Bezug zur ägyptischen Mythologie deutet darauf hin, dass dies die neue Bühne für Kratos’ blutige Abenteuer sein könnte.

Die Idee, dass die Serie nach Ägypten zieht, ist nicht neu. Bereits vor dem Reboot 2018 spekulierten Fans über diese Möglichkeit, und ein Comic-Spin-off von 2021 zeigte, dass Kratos sogar schon einmal Kontakt mit der ägyptischen Mythologie hatte. Zudem haben die jüngsten God of War-Spiele immer wieder subtile Hinweise auf andere Pantheons eingestreut – darunter auch die ägyptische Mythologie. Besonders der nordische Gott Tyr erwähnte Reisen zu verschiedenen Götterwelten, was zeigt, dass Ägypten bereits als potenzielles Setting im God of War-Universum existiert.

Ägypten wäre ein unglaublich spannendes Setting

Sollte das Gerücht zutreffen, könnten wir in zukünftigen Spielen auf ikonische ägyptische Gottheiten wie Ra, Anubis oder Isis treffen. Die Wüstenlandschaften, Pyramiden und mystischen Tempel Ägyptens bieten genug Potenzial für atemberaubende Settings und packende Kämpfe. Doch trotz der vielversprechenden Aussichten mahnt Richtman zur Vorsicht: Bislang handelt es sich lediglich um Spekulationen.

Selbst wenn Kratos wirklich in die Welt der Pharaonen eintaucht, wird es wohl noch Jahre dauern, bis wir erste handfeste Informationen oder gar Trailer sehen. Santa Monica Studio arbeitet derzeit parallel an einer neuen Science-Fiction-IP, was ebenfalls die Aufmerksamkeit des Teams fordert.

Für Fans bleibt die Vorfreude groß – und die Hoffnung, dass die nächste Saga ebenso episch wird wie die ursprünglichen Abenteuer. Kratos gegen die Götter Ägyptens? Das klingt nach einem Spektakel, auf das sich die Fans seit Jahren freuen. Nach wie unklar ist, was aus dem Remake oder Remaster der Original-Trilogie wird, das weiterhin nur als Gerücht existiert.