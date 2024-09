Santa Monica Studios: God of War-Macher arbeiten an mehreren Spielen

Santa Monica Studio, das für die hochgelobte God of War-Reihe bekannt ist, arbeitet offenbar an mehreren neuen Projekten. Neben einem weiteren God of War-Spiel wird in diesem Zusammenhang immer wieder eine neue IP erwähnt.

Das wird durch aktuelle Stellenausschreibungen und das LinkedIn-Profil von Albertina Chu, einer leitenden Managerin im Unternehmen, untermauert. Chus Lebenslauf deutet darauf hin, dass das Studio derzeit in mehrere Teams aufgeteilt ist und an einer Vielzahl von bisher nicht angekündigten Titeln arbeitet, ähnlich wie Naughty Dog es bei der Entwicklung von Uncharted 3: Drake’s Deception und The Last of Us gemacht hat.

Mehrere Spiele in Entwicklung?

Chu führt in ihrem Profil aus, dass sie als Co-Leiterin des Studio-Produktionsteams fungiert, das 250 interne Entwickler betreut. In dieser Rolle unterstützt sie die Entwicklung von Inhalten „für mehrere neue Spiele“, die bislang nicht öffentlich angekündigt wurden. Sie ist verantwortlich für das Wachstum und die Weiterentwicklung des Produzententeams, das in verschiedenen Disziplinen wie Design, Art, Technologie, Story und Projektmanagement tätig ist.

Dies deutet womöglich darauf hin, dass Santa Monica Studio nicht nur an einem weiteren God of War-Ableger arbeitet, sondern möglicherweise auch eine neue IP, die seit Jahren vermutet wird und im Sci-Fi-Genre angesiedelt sein soll. Bereits im Februar 2022 wurde berichtet, dass das Unternehmen zahlreiche Stellen für noch nicht benannte Projekte ausschreibt, was die Spekulationen über neue Spielentwicklungen weiter anheizte. Zusätzlich zur Ankündigung der Stellenangebote gab es im November 2023 eine weitere bedeutende Entwicklung im Studio: Bonnie Jean Mah, die ehemalige Narrative Director der „Gears of War“-Reihe, wurde als neue Narrative Directorin bei Santa Monica Studio eingestellt.

Wann mit der Ankündigung der neuen Spiele zu rechnen ist, kann wie immer nur vermutet werden. Sony lässt derzeit alle großen Gaming-Shows aus und vertraut stattdessen auf ihre State of Play-Präsentationen. Möglicherweise wird man einen Referenztitel für die PS5 Pro vorstellen, die Berichten zufolge in wenigen Tagen offiziell angekündigt wird.