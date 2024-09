LEGO Harry Potter Collection erscheint für PS5 und Xbox Series X|S

Noch mehr Harry Potter gibt es in dieser Woche mit „Quidditch Champions“, dem legendären Sport aus der Zauberwelt, das als Teil von PlayStation Plus erscheint .

Ein weiteres Highlight der Neuauflage ist das verbesserte Gameplay. Dank der besseren Performance können Spieler die Magie und das Abenteuer in der Welt von Harry Potter intensiver erleben. Besonders die haptische Rückmeldung ermöglicht es den Spielern, noch tiefer in die Handlung einzutauchen und die Zauberei förmlich zu spüren. Ob es das Schwingen des Zauberstabs, das Fliegen auf einem Besen oder das Mixen eines Trankes ist – die überarbeitete Version schafft es, die Immersion weiter zu steigern.

Die Spieler schlüpfen dazu in die Rollen ihrer Lieblingscharaktere und erleben Schlüsselmomente der Geschichte auf die humorvolle und zugängliche Weise für die LEGO-Spiele bekannt sind. Sie erkunden ikonische Orte wie die Winkelgasse, das Schloss Hogwarts und den Verbotenen Wald. Ferner müssen sie Rätsel lösen, Zaubersprüche erlernen, Tränke brauen und sich letztlich dem dunklen Lord Voldemort in einem epischen Kampf stellen.

Warner Bros. hat die Veröffentlichung der „LEGO Harry Potter Collection“ für PlayStation 5, Xbox Series und PC angekündigt . Diese Spielesammlung, die bereits für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich ist, wird am 8. Oktober 2024 digital in Europa erscheinen.

