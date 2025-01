Interessant ist, dass Respawn Entertainment zuletzt mit Schwierigkeiten in Bezug auf andere Star Wars-Projekte zu kämpfen hatte. So wurde das Mandalorian-Spiel, ein First-Person-Abenteuer mit einem Kopfgeldjäger, im Februar 2024 von EA eingestellt. Dennoch bleibt Respawn mit seinem hervorragenden Ruf, insbesondere durch Jedi: Fallen Order , eine vielversprechende Wahl für ein neues Star Wars-Erlebnis.

Bereits im Januar 2022 kündigte Respawn Entertainment das Echtzeit-Strategiespiel an, das in Zusammenarbeit mit Bit Reactor entsteht . Unter der Leitung von Greg Foerstch, einem Veteranen der Spielebranche, übernimmt Bit Reactor die Entwicklung, während Respawn als Produzent fungiert. Vince Zampella, Gründer von Respawn, zeigte sich begeistert über die Möglichkeit, gemeinsam mit Lucasfilm Games das Projekt zu realisieren: „Wir bei Respawn sind große Star Wars-Fans und freuen uns, mit Lucasfilm Games an neuen Titeln zu arbeiten, die wir schon seit Jahren machen wollten.“

