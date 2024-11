F1 24: Ausblick auf Season 4 und Entwicklertipps für 8K-Gaming auf der PS5 Pro

Die Arbeit mit der PS5 Pro und der EGO Engine von F1 24 bildet die Grundlage für zukünftige Innovationen. „Wir haben aus dieser Version viel gelernt“, fügt Lumb hinzu. „Mit der erweiterten Leistung der PS5 Pro und den Funktionen wie PSSR (Position-Specific Shadowing and Rendering) und High-Frame-Rate-Modi möchten wir die Grenzen der Grafikleistung in kommenden F1-Titeln noch weiter verschieben. Die Zukunft hält aufregende Entwicklungen bereit, die das Formel-1-Erlebnis für alle Fans noch intensiver machen.“

„Für das ultimative 8K-Erlebnis empfehle ich eine Runde in Spa Francorchamps bei Sonnenuntergang und klarem Himmel“, sagt Lumb. „Die Höhenunterschiede und das dichte Laub in Spa, kombiniert mit der Detailtiefe und dem Realismus von 8K, schaffen ein visuelles Erlebnis der Extraklasse. Die dynamische Beleuchtung und die Schatten verstärken das Gefühl des Eintauchens und lassen das Licht über die Strecke gleiten, während Sie durch die Kurven und über die langen Geraden rasen.“

Si Lumb, Technical Producer bei Codemasters, erläutert auf dem PlayStation Blog die technischen Neuerungen in F1 24 und wie die Leistung der PS5 Pro dabei eine zentrale Rolle spielt. Er betont insbesondere die Fortschritte im Bereich Raytracing und die Möglichkeit, das Spiel mit kompatiblen Displays in 8K bei 60Hz zu erleben.

In Season 4 dreht sich alles um die Ehrung der größten Fahrer der Formel 1, während gleichzeitig die Weichen für die kommende Saison 2025 gestellt werden. Ein Highlight ist die neue Oscar Piastri Pro Challenge, die auf dem anspruchsvollen Circuit of The Americas stattfindet. Gleichzeitig können Spieler Lewis Hamiltons ikonische Siege mit Mercedes in einer neuen „Challenge Career“ nachspielen und in seine Karriere eintauchen. Zudem winken exklusive Belohnungen und Anpassungen für die Spieler, wenn sie herausfordernde Rennszenarien, darunter Abu Dhabi 2021, Spa 2022 und Bahrain 2014, erfolgreich meistern.

