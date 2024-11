Valve kündigt neuen Steam Deck an

Der Handheldmarkt ist nach wie vor populär und alles andere als eine Randerscheinung der letzten Jahre. Valve legt daher noch einmal nach und hat einen brandneuen Steam Deck angekündigt. Die neueste Variante des beliebten Handhelds ist in limitierter Auflage und kommt in einem brandneuen Look daher: dem weißen Steam Deck OLED.

Doch wer auf mehr Leistung hofft, muss enttäuscht werden, denn rein technisch bringt diese Variante keine Verbesserungen mit sich. Stattdessen setzt Valve diesmal auf ein auffälliges, weißes Design, das sicherlich Blicke auf sich ziehen wird. Für eingefleischte Fans oder Sammler könnte sich das allerdings dennoch lohnen.

Handheld weiterhin in der Revolution

Seit die Nintendo Switch den Markt wieder revolutionierte, indem sie es Spielern ermöglichte, AAA-Titel unterwegs zu zocken, sind Handhelds definitiv im Trend. Valve sprang mit dem ersten Steam Deck auf diesen Zug auf und traf damit voll ins Schwarze: Endlich konnte man Spiele wie „Elden Ring“ und „Diablo IV“ außerhalb der heimischen vier Wände genießen. Doch der Markt bleibt hart umkämpft. Neben Valves Steam Deck haben sich mittlerweile auch andere Hersteller etabliert, die leistungsstarke Gaming-Handhelds anbieten. Im kommenden Jahr folgt Nintendo mit der Switch 2, während Microsoft ebenfalls an einer mobilen Xbox arbeiten soll.

Doch Valve weiß, dass Ästhetik ebenfalls eine Rolle spielt. Nach dem rauchig-durchsichtigen Experiment einer limitierten OLED-Variante im letzten Jahr bringt Valve jetzt das neue weiße Modell heraus. Warum? Ganz einfach: Um die Nachfrage nach verschiedenen Farben zu testen. „Der Unterschied dieses Mal (abgesehen von der Farbe!) ist, dass wir die Limited Edition White in alle Regionen liefern können, in denen Steam Deck bereits ausgeliefert wird,“ so Valve via Eurogamer. Was das bedeutet? Schnäppchenjäger und Sammler weltweit dürfen sich auf eine echte Rarität freuen. Ist die Edition erst mal ausverkauft, wird sie nicht mehr nachproduziert.

SteamDeck OLED White

Für Nachtschwärmer und Sammler

Wer sich also ein weißes Steam Deck sichern möchte, sollte am 18. November um 00:00 Uhr MEZ bereit sein – schnell sein lohnt sich, denn die Stückzahl ist limitiert. Und wie immer gibt es ein paar Bedingungen: Nur Steam-Nutzer mit einem Account, der vor November 2024 erstellt wurde und „in gutem Zustand“ ist, dürfen zuschlagen. Kostenpunkt: £599 für das 1TB-Modell. Valve hält die genaue Stückzahl zwar geheim, aber eins ist sicher: Wer eins ergattert, besitzt ein seltenes Sammlerstück.

Natürlich bleiben die regulären OLED-Modelle verfügbar, falls das Weiße zu schnell vergriffen ist – oder schlicht zu teuer. Aber wer Stil und Seltenheit schätzt, für den könnte dieses weiße Steam Deck genau das Richtige sein. Bis zum SteamDeck 2 wird es laut Valve nämlich noch eine ganze Weile dauern.