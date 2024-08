FlatOut VR, Into The Radius, Roboquest VR & mehr für PS VR2 angekündigt

Sony und zahlreiche Third-Party-Studios haben die nächste PS VR2-Offensive angekündigt, womit das VR-Headset immer interessanter wird. Wir stellen euch einige der Titel vor, die teilweis noch in diesem Jahr erscheinen.

Into The Radius

Für First-Person-Shooter-Fans erscheint Into The Radius von CM Games. Into The Radius ist ein knallharter VR-Survival-Shooter, der in einer mysteriösen, übernatürlichen Einöde spielt, die als Pechorsk-Anomalie bekannt ist. Diese trostlose, surreale Landschaft ist voller mysteriöser und tödlicher Anomalien., dessen Geheimnisse die Spieler erkunden, während sie ihr Inventar sorgfältig verwalten und ihr taktisches Geschick und ihre Situationswahrnehmung einsetzen, um verschiedene Gefahren im Radius zu überwinden, auszutricksen oder ihnen zu entkommen.

Into The Radius bietet laut dem PlayStation Blog über 20 Stunden Spielspaß, ein flüssiges, natives 90-FPS-Erlebnis, das die Leistung der PS5-Konsole nutzt, Eye-Tracking und Foveated Rendering, um das beste Gleichgewicht zwischen Performance und visueller Wiedergabetreue zu erreichen.

Into The Radius erscheint bereits am 19. September für PS VR2.

Roboquest VR

Von Starbreeze kommt Roboquest VR, ein Rogue-like VR-Shooter, der in einer verbrannten Zukunft spielt, in der die Menschheit ums Überleben kämpft und die Spieler in die Hitze des Gefechts gegen unerbittliche mechanische Feinde entsendet.

Darin navigieren sie durch dynamische, sich ständig verändernde Umgebungen, rüsten ihren Guardian mit mächtigen Fähigkeiten auf und stellen sich furchterregenden Bossen – alles in vollständig immersiver virtueller Realität.

FlatOut VR

Strategy First entwickelt derzeit FlatOut VR, das auf dem legendären Racing-Franchise von Bugbear basiert. Allzu viele Informationen zum Spiel gibt es derzeit jedoch nicht.

Der Trailer lässt vermuten, dass einige Strecken aus FlatOut 2 stammen und auf eine immersive Erfahrung setzt, die man aus der Innenraumkamera erleben kann. Grafisch macht der Titel jedenfalls einen fantastischen Eindruck. Ein Release-Datum steht aber auch hier noch aus.

Trombone Champ: Unflattened!

Ziemlich verrückt geht es in Trombone Champ: Unflattened! zu, ein immersives Rhythmusspiel, das seinesgleichen sucht. In Spiel bahnen sich Spieler ihren Weg durch über 50 einzigartige Tracks, schalten eine Sammlung verrückter Posaunen frei und passen ihr Instrument ihr Stil an.

Mit einer spielerischen Erzählung mit Pavianen und absurden, urkomischen Momenten ist Trombone Champ: Unflattened! mehr als nur ein Rhythmusspiel – es ist eine Achterbahnfahrt voller Spaß mit Posaunen, die einen vor Freude schreien lässt.

Trombone Champ: Unflattened! erscheint in diesem Herbst.

WRATH: Aeon of Ruin VR

Klassische Shooter-Action gibt es auch in WRATH: Aeon of Ruin VR, das sich der legendären DOOM-Serie als Vorbild bedient. Dieser retro-inspirierter First-Person-Shooter, spiegelt die brutale Ästhetik der 90er-Jahre-Spiele in die virtuelle Realität wider.

In einer düsteren, von Zerfall geprägten Welt kämpfen die Spieler gegen unbarmherzige Horden von Kreaturen. Die VR-Version intensifiziert das Erlebnis mit einer immersiven 360-Grad-Umgebung und dynamischen Bewegungen, die die Action hautnah erlebbar machen. Mit einem arsenal an tödlichen Waffen und einer Vielzahl an herausfordernden Gegnern ist der Spieler gefordert, strategisch vorzugehen und schnelle Reflexe zu zeigen.

Übrigens ist hier auch schon eine Fortsetzung in Planung.

Arizona Sunshine Remake

Der letzte Titel, der für PS VR2 bestätigt wurde, ist das Arizona Sunshine Remake. Das Survival-Spiel ist eine umfassende Neuentwicklung des preisgekrönten Originals, das mit modernsten GORE-artigen Virtual-Reality-Grafiken und innovativen VR-Kämpfen und -Waffen der nächsten Generation aufwartet.

Nachdem im Radio eine menschliche Stimme zu hören, keimt die Hoffnung in den Menschen auf: Vielleicht gibt es Überlebende in der glühenden Hitze des postapokalyptischen Grand Canyon State. Mit kaum mehr als seinen Waffen und der wenigen Munition und Verbrauchsmaterialien, die man unterwegs findet, müssen sich Spieler in ihrer verzweifelten Suche nach Überlebenden durch die Horden von Zombies kämpfen, die es auf euer Gehirn abgesehen haben.

Das Arizona Sunshine Remake erscheint am 17. Oktober 2024.